Pāvesta dievkalpojumu Madridē apmeklējuši 1,2 miljoni cilvēku
Romas Katoļu baznīcas pāvesta Leona XIV brīvdabas dievkalpojumu Madridē svētdien apmeklējuši aptuveni 1,2 miljoni cilvēku.
Tas ir lielākais cilvēku pūlis, kāds apmeklējis Leona XIV dievkalpojumu, kopš viņš pagājušā gada maijā kļuva par pāvestu. Lielā cilvēku skaita dēļ policijai galu galā nācās slēgt piekļuvi laukumam "Plaza de Cibeles", kur notika dievkalpojums, ziņoja Spānijas mediji.
Pāvests, uzrunājot sapulcējušos, uzsvēra ciešo saiti starp ticību un ikdienas dzīvi. "Jēzus nepaliek ieslodzīts templī, bet nāk mums pretī. Jēzus staigā pa ielām, šķērso laukumus, apmeklē mūsu apkaimes un uzturas vietās, kur norit mūsu ikdienas dzīve," viņš sacīja.
Līdz dievkalpojuma sākumam dalībai tajā bija pieteikušies gandrīz 400 000 cilvēku no Spānijas un ārvalstīm. Tomēr, tā kā reģistrācija nebija obligāta, daudzi cilvēki ieradās uz masu pasākumu, iepriekš nereģistrējoties.
Dievkalpojumu klātienē vēroja arī Spānijas premjerministrs Pedro Sančess, karalis Felipe VI un karaliene Letīcija, kroņprincese Leonora un citas sabiedrībā zināmas personas.
Ticība nedrīkst palikt tikai privāta lieta, bet tai jābūt redzamai arī ikdienas dzīvē un sabiedrībā, norādīja pāvests, vienlaikus uzsverot sociālo dimensiju un atgādinot, ka Kristus identificējas "ar nabadzīgajiem, apspiestajiem, vientuļajiem un pamestajiem".
Tiešā altāra tuvumā bija sapulcējušies aptuveni 5000 cilvēku, tostarp citi garīdznieki un goda viesi. Mise tika pārraidīta arī uz 42 lieliem ekrāniem tuvējās ielās.
Leons XIV savu vizīti Spānijā sāka sestdien un noslēgs piektdien Kanāriju salās.
Pāvests vizīti sāka ar pieņemšanu Madrides karaļpilī, kur viņš aicināja sabiedrību izbeigt "polarizējošos naratīvus" un "bezjēdzīgus vienkāršojumus". Pāvests arī slavēja Spāniju par tās "aktīvo apņemšanos veicināt mieru un solidaritāti starp tautām".
Spānija atteicās atbalstīt ASV militārās operācijas pret Irānu.