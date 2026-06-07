Karaliskās ģimenes kāzas: apprecējies karalienes Elizabetes vecākais mazdēls Pīters Filipss
Aizsaulē aizgājušās karalienes Elizabetes vecākais mazbērns Pīters sestdien, 6. jūnijā, privātā ceremonijā apprecēja medmāsu Harietu. Kāzas notika Visu Svēto baznīcā Kemblā — ciematā Glosteršīras Kotsvoldas apgabalā Anglijā.
Kāzu ceremoniju apmeklēja britu karaliskās ģimenes pārstāvji, tostarp karalis Čārlzs un karaliene Kamilla, princis Viljams un Keita Midltone, princis Edvards un Sofija, kā arī Pītera māte princese Anna ar vīru viceadmirāli seru Timotiju Lorensu un Pītera māsa Zara Tindala ar vīru Maiku Tindalu.
Iepriekš tika ziņots, ka princis Harijs, bijušais princis Endrū un Sāra Fērgusone nebija uzaicināto viesu vidū.
Gan līgavai, gan līgavainim šī ir otrā laulība. 48 gadus vecais Pīters no 2008. līdz 2021. gadam bija precējies ar Otumu Kelliju, un pārim ir divas meitas — 15 gadus vecā Savanna un 14 gadus vecā Aila. Harieta iepriekš bija precējusies ar fitnesa instruktoru Antonio Sentdžonu Sperlingu, ar kuru viņai ir 13 gadus veca meita Džordžina. Visas trīs jaunietes aprīlī bija redzamas kopā, apmeklējot Lieldienu dievkalpojumu ar karalisko ģimeni.
Ar šīm kāzām Pīters kļuvis par pirmo no karalienes Elizabetes astoņiem mazbērniem, kurš apprecējies atkārtoti. Pieci citi pašlaik ir laulībā, bet divi jaunākie — lēdija Luīze un Džeimss, Veseksas grāfs, — vēl nav precējušies.
Pīters, iespējams, ir pirmais savā britu karaliskās ģimenes paaudzē, kurš šķīries un apprecējies otro reizi, taču šādai situācijai ģimenē jau ir precedenti. Trīs no četriem karalienes Elizabetes bērniem šķīrušies no pirmā laulātā, bet divi vēlāk apprecējušies atkārtoti.
Pītera māte princese Anna 1973. gadā apprecējās ar Marku Filipsu. Laulībā piedzima Pīters un viņa māsa Zara, bet pāris 1992. gadā izšķīrās. Vēlāk princese Anna apprecējās ar seru Timu Lorensu, kurš bija strādājis par karalienes adjutantu. Nelielā ceremonija notika 1992. gada decembrī Skotijā. Kāzās piedalījās tikai aptuveni 30 viesu, bet princis Filips pavadīja savu meitu pie altāra. Kā ziņoja BBC, Anna bija “tērpusies vienkāršā baltā kostīmā, bet matos viņai bija balti ziedi”.
Arī karaļa Čārlza un karalienes Kamillas laulība abiem bija otrā. Čārlzs 15 gadus bija precējies ar princesi Diānu — no kāzām 1981. gada 29. jūlijā līdz šķiršanās noslēgšanai 1996. gadā. Savukārt Kamillai no pirmās laulības ar Endrū Pārkeru Boulzu ir divi bērni.
Čārlzs un Kamilla apprecējās 2005. gada aprīlī. Viņu laulību ceremonija notika netālu no Vindzoras pils, taču ne karaliskajā teritorijā, un tā bija neliela — piedalījās tikai 28 viesi, tostarp princis Viljams, princis Harijs un Kamillas abi bērni. Karaliene Elizabete un princis Filips pašā laulību ceremonijā nepiedalījās. Kā Anglikāņu baznīcas galva karaliene nolēma, ka viņai nebūtu piemēroti piedalīties divu cilvēku kāzās, kuri abi šķīrušies no iepriekšējiem laulātajiem. Tomēr vēlāk viņi bija klāt lūgšanu un svētības dievkalpojumā Svētā Jura kapelā Vindzoras pilī un rīkoja pieņemšanu jaunlaulātajiem.
Runas par Pītera un Harietas attiecībām sākās 2024. gada maijā, kad abi kopā apmeklēja Badmintona zirgu sacensības. Vēlāk viņi turpināja kopā apmeklēt dažādus pasākumus, tostarp Askotas karaliskās sacīkstes, kur Harieta sarunājās ar karaliskās ģimenes pārstāvjiem.
Pāris par saderināšanos paziņoja 2025. gada augustā, bet kāzu datums tika atklāts aprīlī.