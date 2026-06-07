Krētā aizdomās par teroraktu plānošanu aizturēts palestīnietis
Grieķijas policija Krētā svētdien aizturējusi 37 gadus vecu palestīnieti, kurš tiek turēts aizdomās par teroraktu plānošanu un piederību teroristu grupējumam "Hamas".
Kratīšanās ar aizdomās turamo saistītās adresēs Krētā un Atēnās tika atrasti vairāki mobilie tālruņi, klēpjdators, ārējie cietie diski un bankas kartes.
Aizdomās turamais ir elektriķis, kurš jau gadu dzīvo Krētā. Viņš internetā bija pasūtījis ķīmiskās vielas, ko iespējams izmantot sprāgstvielu ražošanā, atklāja policija.
Policija norādīja, ka šī lieta saistīta ar četru citu palestīniešu aizturēšanu Kiprā. Arī pret viņiem tiek veikta izmeklēšana saistībā ar apsūdzībām par piederību noziedzīgai organizācijai un par saistību ar terorismu.
37 gadus vecais aizdomās turamais bija sazinājies ar vienu no šiem palestīniešiem, ar kuriem kopā viņš devās uz Malaiziju, lai piedalītos apmācībās sprāgstvielu izgatavošanā, izmantojot komerciāli pieejamas ķīmiskās vielas.