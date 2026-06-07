Kārlim Albertam Reišulim Ķegumā trešā vieta MX2 posma otrajā braucienā
Latvijas motosportists Kārlis Alberts Reišulis svētdien Ķegumā pasaules čempionāta motokrosā astotajā posmā MX2 klases otrajā braucienā izcīnīja trešo vietu, kamēr Jānis Mārtiņš Reišulis ierindojās desmitajā pozīcijā.
Kārlis Alberts Reišulis teju visu braucienu atradās otrajā vietā, taču pēdējā aplī viņu apsteidza Dienvidāfrikas braucējs Kemdens Maklelans, un latvietim vairs neizdevās atgūt otro pozīciju, noslēdzot braucienu trešajā vietā.
Tikmēr Jānis Mārtiņš Reišulis brauciena vidū noslīdēja uz 14. vietu, bet turpinājumā aizcīnījās līdz 11. pozīcijai un noslēdzošajos apļos pakāpās uz desmito vietu.
Arī otrajā braucienā pirmo vietu ieņēma pirmā brauciena uzvarētājs beļģis Saša Kūnens.
Sestdien aizvadītajā kvalifikācijā Jānis Mārtiņš Reišulis bija septītais, bet Kārlis Mārtiņš Reišulis ciešā cīņā par labāko desmitnieku palika 11. pozīcijā. Pirmajā braucienā motosportisti ieņēma attiecīgi astoto un sesto vietu.
Pēc astoņiem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 380 punktiem ieņem Kūnens, kuram otrajā pozīcijā ar 343 punktiem seko vācietis Zimons Lengenfelders. Jānis Mārtiņš Reišulis ar 280 punktiem ir septītais, kamēr Kārlis Alberts ar 223 punktiem ir pa vienu pozīciju zemāk.
Svētdien vēl plkst. 17.10 tiks aizvadīts otrais brauciens MXGP klasē. Pasaules čempionāta ieskaišu braucienus translēs kanālā "Go3 Sport Open".