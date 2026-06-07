Bezvadu sirds - Stradiņa slimnīcā pacientiem veiksmīgi implantē jaunākās paaudzes stimulācijas sistēmu
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā (Stradiņa slimnīca) diviem pacientiem sekmīgi implantēta jauna tipa bezvadu sirds stimulācijas sistēma. Atšķirībā no līdz šim pieejamajiem bezvadu sirds stimulatoriem, jaunā tehnoloģija ļauj nodrošināt stimulāciju gan sirds priekškambarī, gan kambarī, paplašinot ārstēšanas iespējas pacientiem ar sirds ritma traucējumiem.
Sirds ritma traucējumu ārstēšanā elektrokardiostimulatori jau daudzus gadus ir efektīvs risinājums pacientiem ar lēnu sirdsdarbību. Tradicionāli stimulators tiek implantēts zemādā zem atslēgas kaula, savukārt elektrodi caur vēnām tiek ievadīti sirds dobumos. Lai gan šī metode ir droša un plaši izmantota, atsevišķiem pacientiem elektrodu implantācija var būt apgrūtināta vai saistīta ar paaugstinātu komplikāciju risku.
Bezvadu sirds stimulatori nav jaunums, tomēr līdz šim pieejamās sistēmas galvenokārt nodrošināja stimulāciju vienā sirds dobumā – labajā kambarī. Jaunā tipa sistēma ļauj implantēt nelielas kapsulas formas ierīces gan labajā priekškambarī, gan labajā kambarī, nodrošinot abu ierīču savstarpēju saziņu un koordinētu sirds stimulāciju. Tas paplašina bezvadu stimulācijas tehnoloģijas pielietojumu un ļauj šo ārstēšanas metodi izmantot plašākam pacientu lokam.
Procedūras veica Stradiņa slimnīcas Aritmoloģijas nodaļas ārstu komanda: dr. Kaspars Kupics un dr. Georgijs Ņesterovičs kopā ar operāciju māsām Daci Rihteri un Tatjanu Mazbrāli, savukārt anestēziju nodrošināja dr. Radmila Vladova ar māsu Angelīna Daineko.
“Šīs tehnoloģijas būtiskākais ieguvums ir iespēja paplašināt pacientu loku, kuri var saņemt sirds stimulācijas terapiju. Līdz šim ne visiem pacientiem tradicionālās sirds stimulācijas sistēmas bija piemērotas, taču jaunā tehnoloģija sniedz vairāk iespēju individuāli pielāgot ārstēšanu konkrētā pacienta vajadzībām,” skaidro dr. Kaspars Kupics.
Jaunās sistēmas implantācija tiek veikta minimāli invazīvā veidā – caur femorālo vēnu ar nelielu dūrienu cirkšņa apvidū. Tā kā sistēmai nav nepieciešami elektrodi un zemādas kabata stimulatora ievietošanai, iespējams sekmīgāk izvairīties no vairākām komplikācijām, kas saistītas ar tradicionālajām stimulācijas sistēmām, ka piemēram elektrodu un sirds stimulatora infekcijas vai plaušu bojājuma, mēģinot punktēt zematslēga kaula vēnu. Neesot elektrodiem, protams nav risks nākotnē, ka tie var salūzt vai tikt bojāti. Šo jauno bezvadu sirds stimulatoru baterijas ilgums ir līdzīgs kā tradicionālajiem sirds stimulatorim.
Jaunā tipa bezvadu sirds stimulācijas sistēmu implantācija pacientiem Stradiņa slimnīcā tiek nodrošināta valsts apmaksātās veselības aprūpes ietvaros.