Niks Endziņš un Adriana Miglāne gatavo dziesmu par toksiskām attiecībām
Uzņēmējs, sociālo tīklu personība un realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieks Niks Endziņš paziņojis par jaunu muzikālu projektu, kurā apvienojis spēkus ar dziedātāju un digitālā satura veidotāju Adrianu Miglāni.
Kā Endziņš norāda savā paziņojumā, studijā šobrīd top dziesma ar nosaukumu “Toksiski mīlēt”, kas drīzumā tiks nodota klausītāju vērtējumam. Skaņdarbs būšot veltīts toksisku attiecību tēmai.
Paziņojumā uzsvērts, ka dziesma stāstīs ne tikai par skaļiem strīdiem vai acīmredzamu vardarbību, bet arī par manipulācijām, kontroli, emocionālu pazemošanu, meliem un sajūtu, ka cilvēks attiecībās pamazām zaudē pats sevi.
Endziņš norāda, ka, strādājot pie skaņdarba, abi ar Miglāni vēlreiz apzinājušies, cik daudzi cilvēki atrodas attiecībās, kurās tiek sāpināti, nenovērtēti vai izmantoti, bet dažādu iemeslu dēļ nespēj no tām aiziet.
Topošā dziesma iecerēta kā stāsts par sāpēm, vilšanos, salauztām cerībām, kā arī drosmi aiziet no attiecībām, kas vairs nenes laimi. Tajā tiks runāts arī par spēju piecelties pēc kritiena, iemācīties sevi novērtēt un izvēlēties sevi.