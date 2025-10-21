XRP cenas prognoze: Ripple 1miljarda dolāru darījums ar GTreasury
Ripple 1miljarda dolāru GTreasury darījums var pacelt XRP līdz 15 dolāriem un nostiprināt tā lomu Fortune 500 maksājumos.
XRP cenas prognoze: Ripple 1 miljarda dolāru darījums var nostādīt XRP Fortune 500 maksājumu centrā
1 miljarda dolāru darījums varētu ļaut XRPL apstrādāt triljonus Fortune 500 kapitāla - XRP cenas prognozes tagad paredz jaunus rekordus, pateicoties pieaugošam pieprasījumam no tradicionālās finanšu vides.
Ripple tagad ir tieša piekļuve globālajam līderim kasu pārvaldības sistēmās un tā Fortune 500 klientiem, kas piešķir papildu “bullish” impulsu XRP cenas prognozēm.
1 miljarda dolāru vērtā GTreasury iegāde tagad nostāda šo altkoinu multi-triljonu korporatīvo kasu tirgus centrā kā infrastruktūru, kas to nodrošina.
XRPL varētu kalpot kā tilts starp tradicionālajām sistēmām un blokķēdes tehnoloģijām, risinot problēmu ar “apbrīnojami lielajiem naudas apjomiem”, kas iestrēguši lēnās globālās naudas plūsmās, kā norāda Ripple izpilddirektors Breds Gārlinghauss. Tas varētu atvērt jaunas iespējas dažām no pasaules lielākajām korporācijām, nodrošinot tūlītēju maksājumu norēķinu.
Kamēr tradicionālās finanšu institūcijas saplūst ar Web3, globālajiem uzņēmumiem un kasieriem būs jāpielāgojas stabilo monētu, tokenizēto noguldījumu un citu digitālo aktīvu pārvaldībai lielos apjomos - maiņai, kuru XRPL tagad ir gatavs vadīt.
Kā XRPL utilitātes tokens, XRP varētu iegūt daļu no šī kapitāla plūsmas.
XRP cenas prognoze: Tradicionālo finanšu pieaugums varētu likt XRP strauji kāpt
Pieaugošs pieprasījums no tradicionālās finanšu sistēmas varētu dot XRP nepieciešamo impulsu, lai izlauztos no gadu ilgā augšupejošā trijstūra modeļa.
Turklāt, veidojoties dubultam apakšējam līmenim ap 2,30 ASV dolāru atbalsta līniju, parādās vēl spēcīgāka apgrieziena struktūra - izlaušanās mēģinājums varētu būt tuvu. Momentum rādītāji atbalsta šo līmeni kā iespējamu starta punktu: RSI atkal tuvojas pārdotības robežai (30), savukārt MACD histogramma izlīdzinās zem signāla līnijas, kas norāda uz iespējamu lokālu dibenu.
Galvenais izlaušanās slieksnis ir 3,40 ASV dolāru - pretestības līmenis, kas visu laiku ierobežoja augšupeju. Kad tas tiks pārveidots par atbalstu, XRP varētu pieaugt par 260%, sasniedzot savu tehnisko mērķi - 8 ASV dolārus.
Īstermiņā tirgotājiem būtu jāvēro atspēriena punkts no 2,70 ASV dolāru pieprasījuma zonas, lai apstiprinātu augstāku atbalstu noturīgam augšupejošam trendam pēc dubultā dibena struktūras.
Un, skatoties nākotnē, jauni galvenās kapitāla plūsmas avoti, piemēram, GTreasury un spot ETF, rada spēcīgu pamatu lielākiem mērķiem - līdz pat 15 ASV dolāriem, kas nozīmētu 545% pieaugumu.
Secinājumi
Ripple 1 miljarda dolāru GTreasury iegāde iezīmē nozīmīgu pavērsienu gan XRPL, gan XRP nākotnei. Integrācija ar Fortune 500 korporācijām un tradicionālās finanšu infrastruktūras digitalizācija var ievērojami palielināt XRP izmantošanu kā galveno maksājumu un likviditātes risinājumu. Ja tehniskie rādītāji apstiprinās augšupejošo tendenci, XRP cena varētu sasniegt jaunas virsotnes tuvākajā ciklā.
Ripple panākumi varētu noteikt nākamo digitālo aktīvu attīstības posmu 2025. Gadā.