Atsevišķos gadījumos iestāžu vadītājus varēs amatā pārcelt bez atklāta konkursa
Saeima pieņēmusi grozījumus Valsts civildienesta likumā, kas paredz to, ka atsevišķos gadījumos ierēdņus varēs pārcelt iestāžu vadītāju amatā bez atklāta konkursa.
Izmaiņas precizē regulējumu attiecībā uz iestāžu vadītāju iecelšanu un novērš līdzšinējo ierobežojumu, kas paredzēja obligātu atklāta konkursa rīkošanu gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata bija atbrīvots, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos.
Līdz šim šādās situācijās nebija iespējams piemērot likumā jau paredzēto ierēdņu pārcelšanas mehānismu, un vadītāja amata aizpildei bija jārīko atklāts konkurss. Turpmāk noteiktos gadījumos amatā varēs pārcelt ierēdni no cita amata, ja tas būs pamatoti un lietderīgi valsts interesēs.
Anotācijā uzsvērts, ka līdzšinējais regulējums atsevišķās situācijās ierobežoja iespējas operatīvi nodrošināt iestādes vadības nepārtrauktību. Vienlaikus saglabāts princips, ka atklāts konkurss ir vispārējā kārtība civildienesta amatu aizpildē.
Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Jau ziņots, ka Saeima iepriekš nolēma nodot attiecīgos grozījumus izskatīšanai Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Tie paredz arī iespēju Ministru prezidentam Valsts kancelejas vadītāju iecelt bez konkursa.
Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka izmaiņas nepieciešamas, lai novērstu situācijas, kurās obligāta konkursa prasība var nepamatoti ierobežot iespējas operatīvi aizpildīt vakantas vadītāju vietas un nodrošināt iestāžu darbu.
Tiek uzsvērts, ka ilgstoša iestādes vadītāja amata vakance var negatīvi ietekmēt iestādes darbību, lēmumu pieņemšanu un funkciju izpildi, tādēļ nepieciešams nodrošināt elastīgākus risinājumus valsts pārvaldes interesēs.
Anotācijā arī norādīts, ka ierēdņu pārcelšanas mehānisms jau pastāv, taču līdzšinējais regulējums konkrētās situācijās ierobežoja tā piemērošanu. Grozījumus sagatavojuši koalīcijas deputāti.
Latvijas Televīzija iepriekš vēstīja, ka spēkā esošā kārtība neapmierināja premjerministru Andri Kulbergu (AS), kurš norādīja, ka ilgstoši konkursi var kavēt valdības darbu un iestāžu efektīvu vadību. Vienlaikus premjers uzsvēris, ka kopumā atbalsta atklātu konkursu organizēšanu.