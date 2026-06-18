Džonija Salamandera sieva meklē skolotāju, kurš varētu pārņemt savā paspārnē roka leģendas mazos skolniekus
Roka leģendas Džonija Salamandera sieva Dace Gūža meklē skolotāju, kurš varētu pārņemt savā paspārnē ģitārspēles virtuoza skolniekus.
"Vajadzīgs ģitārspēles skolotājs pašiem mazākajiem Džonija Salamandera bijušajiem skolniekiem Rīgas bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”," vietnē "Facebook" norāda Gūža.
"Ja ir interese, profesionālā varēšana un misijas apziņa palīdzēt bērniem un jauniešiem iemīlēt ģitārspēli un noķert prieku par iespēju uzstāties, lūdzu sazinieties ar RBJC “ Daugmale". Lūdzu zvaniet: Aiga Gūtmane 28880529."
"Divas grupas bērnu un jauniešu ļoti gaida iespēju rudenī atsākt ģitārspēles mācīšanos. Uzdevumus vasarai Džonijs Salamanders iedevis. Paldies!" norāda Gūža.
Jau vēstīts, ka 10. jūnija rītā mūžībā devies latviešu rokmūziķis Jānis Gūža, kura skatuves vārds bija Džonijs Salamanders, sociālajos medijos paziņoja viņa sieva. Mūziķis devies viņsaulē 60 gadu vecumā. Gūža dzimis un audzis Liepājā. Viņš mācījies par kordiriģentu, bet plašāku atpazīstamību guva ar savu rokgrupu "Salamandra".