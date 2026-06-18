Kremlis komentējis Ukrainas vērienīgos triecienus Maskavai
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, komentējot dronu uzbrukumu Maskavai, Kremļa ziņu aģentūrai TASS norādījis, ka "attiecībā uz Ukrainu ar vārdiem vairs nepietiek".
Viņš uzsvēra, ka Krievijas spēki turpinās pildīt Kremļa vadītāja Vladimira Putina uzdevumu regulāri veikt “masīvus kombinētus triecienus” pret mērķiem, kurus Krievija uzskata par būtiskiem Ukrainas bruņoto spēku kaujas spējām.
“Tas nebija nejauši, ka prezidents pirms kāda laika, pēc citām Kijivas darbībām paziņoja, ka mēs tagad regulāri veiksim masīvus kombinētus triecienus pret mērķiem, kuru stāvoklis tieši ietekmē Ukrainas bruņoto spēku kaujas spējas. Šis uzdevums ir dots augstākajam virspavēlniekam, un mūsu bruņotie spēki to īsteno un turpinās īstenot," pauda Lavrovs.
Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka uzbrukumi Maskavai ir tieša atbilde Krievijas 15. jūnija uzbrukumiem Kijivai, kad agresorvalsts uzbrukuma rezultātā Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, aizdegās Uspenskas katedrāles jumts, bet triecienos Kijivā tika nogalināti pieci cilvēki.
"Ja Ukraina degs, degs arī jūsu Maskava," brīdināja Ukrainas prezidents.
Jau ziņots, ka naktī no 17. uz 18. jūniju Ukrainas lidroboti pārvarēja Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un deva atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā, izraisot tajā plašu ugunsgrēku. Vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka pēc uzbrukuma Maskavā lijis "melns lietus", kas ar naftas pilieniem pārklājis automašīnas, logus un drēbes.