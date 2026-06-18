Liepiņš otro dienu pēc kārtas ierindojas 17. vietā Beļģijas velobrauciena posmā
Emīls Liepiņš ceturtdien velobrauciena “Baloise Belgium Tour” (UCI 2.Pro) otrajā posmā izcīnīja 17. vietu, šo pašu pozīciju saglabājot otro dienu pēc kārtas, bet Krists Neilands finišēja 139. vietā 197,6 kilometrus garajā posmā ar trim starpfinišiem un četrām bruģa sekcijām.
Lielās grupas finišā uzvarēja mājinieks Tims Merljē ("Soudal Quick-Step"), distancē pavadot četras stundas 18 minūtes un 31 sekundi. Viņš apsteidza ar tādu pašu laiku finišējušos nīderlandieti Olavu Koiju ("Decathlon CMA CGM") un tautieti Jasperu Filipsenu ("Alpecin - Premier Tech").
Arī Liepiņš ("Pinarello Q36.5") finišēja lielajā grupā ar tādu pašu laiku kā uzvarētājam, ieņemot 17. vietu. Neilands (NSN) ieņēma 139. vietu 155 riteņbraucēju vidū, uzvarētājam piekāpjoties minūti un 40 sekundes.
Pēc diviem posmiem līderis ir Merljē, kurš par sešām sekundēm apsteidz Neilanda komandas biedru un pirmā posma uzvarētāju no Eritrejas Biniamu Girmaju un par astoņām sekundēm - nīderlandieti Bārtu Kortlēvi ("Metec - SOLARWATT p/b Mantel").
Liepiņš ieņem 22, vietu, līderim zaudējot 16 sekundes, bet Neilands ir 104. vietā, līderim zaudējot divas minūtes un 26 sekundes. Velobrauciens piecu posmu garumā beigsies svētdien. "Baloise Belgium Tour" norisinās 95. reizi. Pērn tajā uzvarēja itālis Filipo Barončīni.