Čehija nespēj nosargāt pārsvaru pret Dienvidāfriku
Čehijas futbola izlase ceturtdien Pasaules kausa finālturnīra A grupas spēlē nospēlēja neizšķirti 1:1 ar Dienvidāfrikas Republikas valstsvienību, izlaižot uzvaru no rokām spēles 83. minūtē.
A grupas spēlē jau pirmajā minūtē iespēja gūt vārtus bija čeham Patrikam Šikam, kurš pēc centrējuma ar galvu raidīja bumbu nedaudz garām labajam vārtu vārtu stabam. Sestajā minūtē Čehija izvirzījās vadībā. Pēc Adama Hložeka piespēles no labās malas Aleksandrs Sojka piespēlēja Mihalam Sadīlekam, kurš raidīja bumbu vārtu labajā stūrī, gūstot savus otros vārtus izlasē - 1:0 Čehijas labā.
Arī otrajā puslaikā bīstamāk uzbruka Čehijas valstsvienība, puslaika sākumā iespējas gūt vārtus neizmantojot Šikam un Vladimiram Daridam. Mača nogalē čehs Pavels Šulcs bumbu savā soda laukumā skāra ar roku, un 11 metru sitienu 83. minūtē realizēja Teboho Mokoena. Viņš sita bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, čehu vārtsargam Matejam Kovāržam lecot pretējā virzienā - 1:1. DĀR duelī ar čehiem bija jāiztiek bez diviem pamatsastāva spēlētājiem - Jajas Sithola un Tembas Zveina -, kuri pirmajā mačā tika noraidīti no laukuma.
Jāpiemin, ka spēli starp Čehiju un Dienvidāfriku tiesāja ASV tiesnese Tori Penso, kura kļuva par otro sievieti vēsturē, kas jebkad vadījusi Pasaules kausa spēli.
A grupā pirmās kārtas spēlēs Meksika ar 2:0 (1:0) pieveica DĀR, bet Dienvidkoreja ar 2:1 (0:0) uzvarēja Čehiju. Plkst. 22 pēc Latvijas laika maču B grupā Inglvudā sāks Šveices un Bosnijas un Hercegovinas valstsvienības, plkst. 1 naktī Vankūverā tiksies Kanādas un Kataras izlases, bet plkst. 4 Meksika Sapopanā uzņems Dienvidkorejas futbolistus. Pasaules kausa spēļu tiešraides ir pieejamas televīzijas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.