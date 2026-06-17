Par godu Pētera Vaska jubilejai Mazajā Mežotnes pilī viesosies “Trio Palladio”
28.jūnijā plkst.18.00 Mazajā Mežotnes pilī ar īpašu Pētera Vaska jubilejai radītu koncertprogrammu viesosies “Trio Palladio”, kurā apvienojušies trīs izcili latviešu mūziķi: čelliste Kristīne Blaumane, vijolniece Eva Bindere un pianists Reinis Zariņš.
Programmas centrā – Pētera Vaska “Trīs skumju skaņdarbu” vijolei un klavierēm pirmatskaņojums Latvijā. Šajā vakarā skanēs arī “Castillo interior” Vijolei un čellam, “Līdzenuma ainavas” vijolei, čellam un klavierēm, “Dzeguzes balss” klavierēm, kā arī “Episodi e canto perpetuo” vijolei, čellam un klavierēm.
Katrs no trio dalībniekiem ir “Lielās Mūzikas balvas” laureāts, savukārt 2024.gadā šī balva viņiem tika piešķirta kā Gada ansamblim. “Trio Palladio” debija Londonas Vigmora zālē tika dēvēta par “lielisku” (“The Times”), un viņu albums ar Pētera Vaska kamermūziku, kuru klajā laida ierakstu kompānija “Ondine”, izpelnījās spožas recenzijas, tostarp izdevumā “Gramophone Choice”. Trio koncerti translēti BBC Radio 3, Polijas Radio un Latvijas Radio 3 viļņos.
Vijolniece Eva Bindere studējusi pie Eduarda Šmīdera, Rafaela Oļega, kamermūziku pie Valtera Levina. Kad 1997.gadā Gidons Krēmers nodibināja kamerorķestri “Kremerata Baltica”, Eva Bindere kļuva par tā koncertmeistari un vadīja orķestri piecpadsmit gadus, apceļojot pasauli un regulāri uzstājoties GAN kā soliste, gan duetā kopā ar Krēmeru. Albums “After Mozart”, kurā E. Bindere ir arī soliste, saņēma Grammy balvu. Mūziķe ir bijusi “Sinfonietta Rīga”, Bergenas filharmonijas orķestra, Tallinas kamerorķestra, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra, “Orchestra Sinfonica Siciliana”, “Sudwestdeutsche Philharmonie Konstanz”, “Sinfonietta Basel” un “East West Chamber Orchestra” koncertmeistare. Īpaši tuva Evai Binderei ir kamermūzika, un viņa uzstājusies kopā ar izcilajiem mūziķiem Yo Yo Ma, Katiu Buniatišvili, Juriju Bašmetu, Pjēru Amojalu, Reno Kapisonu, Hagen Quartet, Borisu Garlitski, Antuānu Tamestī u.c.
Kristīne Blaumane ir viena no ievērojamākajām latviešu čellistēm; viņa darbojas kā soliste, kamermūziķe un augsta līmeņa orķestra mūziķe. Uzstājusies kā soliste ar Londonas Filharmonisko orķestri, BBC Concert orķestri, Leipcigas Radio Simfonisko orķestri, Amsterdamas “Sinfonietta”, orķestri “Kremerata Baltica”, Čikāgas Civic orķestri, orķestri “Britten Sinfonia”, Lietuvas Nacionālo Simfonisko orķestri, Lietuvas kamerorķestri, Tallinas kamerorķetri, “Sofijas Solistiem”, Plovdivas Operas orķestri, Nīderlandes pūtēju orķestri, Amsterdamas kapellu, kā arī ar visiem profesionālajiem orķestriem Latvijā. Kristīne ir divkārša “Lielās Mūzikas balvas” laureāte (2005; 2007). Kopš 2007.gada K. Blaumane ir Londonas Filharmoniskā orķestra čellu grupas koncertmeistare.
Pianists Reinis Zariņš ir viens no Latvijas talantiem, spožs solists un prasmīgs kamermūziķis. Klavierspēli sācis apgūt septiņu gadu vecumā, Reinis kā solists ar orķestri debitēja deviņu gadu vecumā, un vēlāk ieguva godalgas vairākos starptautiskos pianistu konkursos. Pēc mācībām Jāzepa Mediņa un Emīla Dārziņa mūzikas skolā studiju gaitas Reini veda uz Jēlas Universitātes Mūzikas skolu (ASV) un Londonas Karalisko Mūzikas akadēmiju. Reinis ir arī vairākkārtējs “Lielās Mūzikas balvas” laureāts un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks. Viņš uzstājies pasaules labākajās koncertzālēs: Amsterdamas “Concertgebouw”, Ņujorkas “Carnegie Hall” Veila zālē, Londonas Vigmora zālē, Seulas Mākslu Centrā. Uzstājies kopā ar diriģentiem Pjēru Bulēzu, Pēteru Etvešu, Pavlo Erasu-Kasado, Andri Pogu, kā arī muzicējis kopā ar Londonas Filharmoniķiem, “Kremerata Baltica”, Ostrobotnijas kamerorķestri un Latvijas un Lietuvas orķestriem. Viņa koncerti translēti BBC Radio 3, Ziemeļvācijas Radio, Polijas Valsts Radio, un Latvijas raidstacijās. Reiņa beidzamie albumi veltīti Pēterim Vaskam – gan viņa klavierdarbiem, gan kamermūzikai (kopā ar “Trio Palladio”).