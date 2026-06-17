"Mums sastāstīja, ka līdz pusei roka samalta!" Jelgavas novadā gaļas mašīnā ierauta kāda vīrieša roka
Kristīne raidījumam "Bez Tabu" norāda, ka baisā negadījumā kādā Jelgavas novada ražotnē cietis viņas 25 gadu vecais dēls Artjoms.
Māte atklāj, ka uzņēmums, kas nodarbojas ar dzīvnieku barības ražošanu pieder viņas brālēnam, turklāt Artjoms uzņēmumā esot nodarbināts neoficiāli. Tāpat Kristīne pauž pārliecību, ka uzņēmumā netiek ievērotas drošības normas, jo, pirmkārt, viņas dēlam liktenīgajā dienā pie iekārtas nemaz nebija jāatrodas. Un, otrkārt, Artjoms pēc negadījumā tika nogādāts slimnīcā trīs promiļu reibumā.
Ražotnes īpašnieka sieva Dace gan norāda arī uz Artjoma nepārdomāto rīcību. "Nu, notika nelaime. Idiots. Sadzēries. Galvenais, ka viņam tur nevajadzēja būt. [...] Es saku, ka foršs puika, nu, nedaudz jau ir tāds..." raidījumam norāda sieviete. Viņa atklāj, ka ar vīru apciemojusi Artjomu arī slimnīcā, un pauž pateicību, ka nelaime beigusies tikai ar traumētu pirkstu.
"Tik pirksts ir traumēts, visa roka, viss kustās. Mums te sastāstīja, ka līdz pusei roka samalta, jo tās asinis [bija daudz], neko redzēt nevarēja," atklāj Dace. Turklāt viņa piebilst, ka negadījums neesot bijis cēlonis nesaskaņām ģimenē. "Mamma izdzina [Artjomu] no mājas pirms trīs, četriem gadiem. Viņš tad pie mums [dzīvo], nu, palaidām tādā istabiņā, lai dzīvo. Nu, labi, ka tā," pauž sieviete.
Arī pats Artjoms notikušajā vaino sevi. "Eh, lielā steigā to biju darījis. Un brīdī, kad bīdīju gaļu tur iekšā [gaļas mašīnā], tā arī iesūca to roku iekšā. Labi, ka darba kolēģis paspēja tajā momentā izslēgt togaļas mašīnu, dabūt to roku ārā un izsaukt "ātros". Jā, biju reibumā," atklāj vīrietis. Bet par nenoslēgto darba līgumu Artjoms norāda, ka viņš kā radinieks pie sava onkuļa un tantes dzīvojās, reizēm palīdzot arī darbos.
Dace uzsver, ka vairāku desmitu gadu laikā šī esot pirmā tāda nelaime, kas notikusi. Bet Valsts darba inspekcija norāda, ka par konkrēto gadījumu jau ierosināta izmeklēšana. Tikmēr Kristīne vērsusies vairākās instansēs, rosinot uzsākt ražotnē izmeklēšanu.