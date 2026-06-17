Norvēģijas futbola izlases treneris pēc pirmās uzvaras Pasaules kausā apbalvo spēlētājus ar brīvdienām
Naktī uz 17. jūniju ar uzvaru 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru sāka Norvēģijas izlase. Pēc panākuma pār Irāku galvenais treneris Stole Sūlbakens norādīja, ka tagad laiks nelielai atpūtai.
Norvēģijas futbolisti pirmajā I grupas spēlē ar 4:1 apspēlēja Irāku, ar diviem precīziem sitieniem izceļoties Ērlingam Holannam. Nākamo spēli izlase aizvadīs pēc gandrīz nedēļas - 23. jūnijā plkst. 3:00 pēc Latvijas laika, kad tai pretiniekos būs Senegāla.
Galvenais treneris Stole Sūlbakens pēc uzvaras norādījis, ka tagad futbolistiem divas dienas būs iespēja vienam no otra atpūsties. Izcīnītie trīs punkti ļauj piešķirt veselas divas brīvdienas, kur spēlētājiem dota iespēja satikties ar tuvākajiem un pavadīt laiku pēc pašu vēlmēm. "Spēlētājiem būs neliela atpūta, vismaz no manis. Ja mums rīt būtu treniņš un viņiem būtu jāklausās mana balss - tas nebūtu labs treniņš." Pašu treneri apciemos sieva, ar kuru viņš dosies vakariņās.
Katram no futbolistiem ir savi plāni. Daudzi no viņiem dosies uz Ņujorku, kur ar savām sievām vai draudzenēm izbaudīs vienu no pasaulē dārgākajām un slavenākajām pilsētām. Savus brīvdienu plānus negribēja atklāt Norvēģijas lielākā zvaigzne Ērlings Holanns, sakot, ka mediji tāpat to ātri vien uzzinās. Ja kāds no Norvēģijas izlases spēlētājiem vēlēsies aizvadīt treniņu, tad treneri tam būs pieejami. Kustēties plāno doties tie Norvēģijas izlases futbolisti, kuri netika pie spēlēšanas mačā pret Irāku. Brīvajā laikā daudzi Norvēģijas futbolisti plāno doties kopīgi spēlēt golfu.
Mačs pret Senegālu Norvēģijas futbolistiem paredzēts tieši Ņujorkas apkārtnē, kuru brīvajās dienās plāno apmeklēt daudzi norvēģi, - Ņūdžersijā esošajā "MetLife" stadionā. Norvēģijas futbola izlase Pasaules kausā piedalās tikai ceturto reizi valsts vēsturē un pirmo kopš 1998. gada. Tās labākais rezultāts ir astotdaļfināla sasniegšana 1938. un 1998. gados. Savukārt komandas fani jau ieguvuši popularitāti ar savām radošajām izpausmēm.
Nothing to see here, just Norway fans doing a Viking Row up escalators in the USA 😅🇳🇴— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 17, 2026
(via @jersiegel, @gbhnews) pic.twitter.com/LW3ItccNVv
Torcida da Noruega fazendo a “Remada Viking” no Gillette Stadium, no confronto contra o Iraque, pela Copa do Mundo. pic.twitter.com/jiyGWHv4fR— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 17, 2026