Īpašu uzmanību policija pievērsīs transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres sēdušies alkohola reibumā.
Sabiedrība
Šodien 15:09
Policija brīdina par vērienīgiem reidiem, kas sāksies jau no piektdienas
Valsts policija (VP) gaidāmo svētku laikā no 19. jūnija līdz 25. jūnijam pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā valstī, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, informēja VP.
Valsts policija atgādina - pie stūres jāsēžas tikai skaidrā. Ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš.
Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa. Nereti viena savlaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju, uzsvēra policijā. Pērn svētku dienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā.