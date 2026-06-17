Igauņu uzņēmējs Hinrikuss kļuvis par NBA komandas Portlendas "Trail Blazers" vienu no īpašniekiem
Igauņu uzņēmējs Tāvets Hinrikuss ir kļuvis par vienu no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Portlendas "Trail Blazers" īpašniekiem, vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR.
Tā ziņo, ka Hinrikuss ietilpst "Trail Blazers" investoru grupā, kas iegādājās kluba akciju kontrolpaketi 4,25 miljardu dolāru (3,67 miljardi eiro) vērtā darījumā. Hinrikuss ieguldījumus veica ar sava uzņēmuma "Skaala Investments" starpniecību, raksta biznesa laikraksts "Aripaev". "Skaala Investments" 3% akciju pieder igauņu uzņēmējam Stenam Tamkivi. "Būt "Trail Blazers" īpašnieku vidū mums ir svarīgs pagrieziena punkts un milzīgs gods," sacīja Hinrikuss. "Mēs vienmēr esam ieguldījuši tur, kur saskatām ilgtermiņa vērtību un spēcīgu komandu - gan biznesā, gan tagad arī sportā."
Īpašnieku grupu "Rip City Rising" vada amerikāņu uzņēmējs Toms Dandons, un tajā ietilpst arī vairāki augsta līmeņa investori, piemēram, ātrās ēdināšanas restorānu tīkla "Panda Express" līdzdibinātājs un līdzizpilddirektors Endrjū Černgs un riska kapitāla investors Šīls Tails. "Rip City Rising" vadītājs Dandons 2018. gadā kļuva par Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Karolīnas "Hurricanes" vairākuma īpašnieku, bet 2021. gadā - par vienīgo īpašnieku. "Hurricanes" svētdien otro reizi kluba vēsturē izcīnīja Stenlija kausu, un tas tiek saistīts arī ar Dandona darbību. Dažas nedēļas pirms "Trail Blazers" akciju iegādes martā Dandons 12,5% hokeja komandas akciju pārdeva par 2,66 miljardiem dolāru (2,3 miljardi eiro).
Igaunijas uzņēmējs un investors Hinrikuss ir līdzdibinātājs Londonā bāzētajam naudas pārskaitījumu uzņēmumam "Wise" (agrāk - "TransferWise"), kura akcijas tiek kotētas gan Londonas Fondu biržā, gan Ņujorkas "Nasdaq" biržā. Kopā ar "Wise" līdzdibinātāju Kristo Kērmanu Hinrikuss šogad atkārtoti iekļuva "Forbes" pasaules bagātāko cilvēku sarakstā, un viņa īpašumu vērtība tiek lēsta 1,2 miljardu dolāru (apmēram miljards eiro) vērtībā. Abi uzņēmēji ir Igaunijas bagātākie cilvēki.
Following unanimous approval from the NBA Board of Governors, the Rip City Rising ownership group led by Tom Dundon has completed the acquisition of a majority ownership position in the Portland Trail Blazers, the Rip City Remix, and Rip City Management, the operating entity for… pic.twitter.com/FcreEpTpaq— Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 31, 2026