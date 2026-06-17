Aicina uz "Trīs Grāciju” jeb soprānu trio debiju koncertprogrammā“Vasaras nakts madrigāli”
Jau astoto gadu pēc kārtas saulgriežu laikā Īlē, Spārnu pilskalnā norisināsies kamermūzikas vakars par godu operdziedātāja Jāņa Vītiņa (1897-1941) piemiņai.
Šoreiz tas būs koncerts sestdienā, 20. jūnija vakrā, plkst. 19.00, kurā kopā uz skatuves debitēs soprānu trio “Trīs grācijas” ar jaunu baroka mūzikas koncertprogrammu “Vasaras nakts madrigāli”.
Atsaucoties uz vēstures liecībām, kur pirms simts gadiem Spārnu pilskalnā, kad Jānis Vītiņš tur svinējis saulgriežus un muzicējis kopā ar saviem operas skatuves partneriem un tā laika tenoru trio – Mariss Vētra, Arturs Priednieks-Kavara un Jānis Vītiņš, tā šogad tajā paša vietā pirmo reizi uz vienas skatuves kāps soprānu trio - Ilze Grēvele-Skaraine, Terēze Gretere un Nora Kalniņa (dzim. Vītiņa), kas ir Jāņa Vītiņa radiniece un turpina akadēmiskās mūzikas gaitas Latvijā un pasaulē.
Koncertprogramma “Vasaras nakts madrigāli" iezīmē reti sastopamu muzikālu formātu Latvijas koncertdzīvē – baroka mūziku trīs sieviešu balsīm, kas atklājas dažādos skanējumos un faktūrās. Programmas uzmanības centrā ir 16. un 17. gadsimta itāļu komponistu laicīgā vokālā mūzika, kurā savijas solo dziedājumi, dueti un trio, radīti tieši sieviešu balsu mijiedarbei. Šīs programmas interpretācijā apvienojušās trīs pieredzējušas baroka mūzikas solistes – Terēze Gretere, Ilze Grēvele-Skaraine un Nora Kalniņa. Lai gan katra no māksliniecēm līdz šim veidojusi savu solistes ceļu, programmā “Vasaras nakts madrigāli” viņas satiekas kā līdzvērtīgas partneres vienotā mākslinieciskā iecerē, savijot individuālo pieredzi kopīgā muzikālā dialogā.
Izvēlētais repertuārs veidots kontrastains un daudzslāņains – līdzās klausītājiem labi zināmiem madrigāliem skan arī mazāk atskaņoti vai Latvijā reti dzirdēti opusi. Šie skaņdarbi jau iepriekš atdzīvojušies dažādos sastāvos uz nozīmīgām Eiropas baroka mūzikas skatuvēm, un šajā programmā tie iegūst jaunu, īpaši sievišķīgu skanējuma perspektīvu.
Tematiski mākslinieces izdzīvos kaislīgu mīlestību un stāstīs par iedvesmojošo dabu, ļaus ieskatīties mīlas sāpju izraudātās acīs un ieklausīties spilgtos sieviešu iekšējos monologos, un aicinās paviesoties mitoloģijas noslēpumainajā pasaulē. Šīs emocionālās ainavas vienotā plūdumā savieno klavesīna partija, ko koncertā atskaņos Latvijas publikas augstu novērtētā klavesīniste Gertrūda Krauksta (Jerjomenko), kura jau vairaikkārt ir uzstājusies Spārnu pilskalnā. Nemainīgi, koncertu “Vasaras nakts madrigāli” vadīs un ar vēsturiskiem faktiem papildinās Orests Silabriedis.
Kā jau ierasts, tad Spārnu pilskalnā ik gadu izskan tam īpaši gatavota koncertprogramma, tādejādi klausītājam piedāvājot eksluzīvu mūzikas izlasi.
Šogad koncertā paredzēts atskaņot mūziku, kuru komponējuši agrīnā baroka pārstāvji - Barbara Stroci, Luka Marencio, Luidži Rossi, Džirolamo Freskobaldi, Martino Pezenti, Domeniko Macoki, Klaudio Monteverdi u. c.