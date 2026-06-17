Gaiss iesils līdz +22 grādiem. Laika prognoze ceturtdienai
Foto: LETA
Ceturtdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs no +16 grādiem līdz +22 grādiem.
Sabiedrība

Gaiss iesils līdz +22 grādiem. Laika prognoze ceturtdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Ceturtdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs no +16 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz +22 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā, prognozē sinoptiķi.

Gaiss iesils līdz +22 grādiem. Laika prognoze cetu...

Naktī būs neliels mākoņu daudzums, valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, Vidzemē un Latgalē saglabāsies brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +10..+15 grādi.

No rīta un dienā, sākot ar rietumiem, mākoņu Latvijā kļūs vairāk, bet nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Kurzemē debesis apmāksies. Pūtīs mērens rietumu vējš.

Rīgā nakts būs pārsvarā skaidra, dienā mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +12..+13 grādiem un dienā sasniegs +22 grādus.

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