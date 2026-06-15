Liepājas muzejs aicina bērnus uz vasaras skoliņu
No 6. jūlija līdz 17. jūlijam Liepājas muzejs aicina bērnus vecumā no 6 līdz 12 gadiem pavadīt aizraujošu, izglītojošu un radošu vasaras laiku muzeja vidē, atklājot Liepājas vēsturi, notikumus un stāstus par cilvēkiem, kas bijuši saistīti ar Liepāju.
No 6. līdz 10. jūlijam vasaras skolas nodarbības norisināsies Liepājas muzejā Kūrmājas pr. 16/18, bet no 13. līdz 17. jūlijam – Hoijeres kundzes viesu namā, Kungu ielā 24. Nodarbības notiks katru dienu no plkst. 10 līdz 14. Vasaras skoliņas dalībniekiem būs nodrošinātas pusdienas.
Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, bērniem būs iespēja iepazīt muzeju, tā vēsturi un unikālo arhitektūru. Pētot muzeja telpas un ekspozīcijas, dalībnieki dosies aizraujošā ceļojumā cauri Liepājas vēsturei, atklājot daudz interesantu faktu par pilsētas attīstību, cilvēkiem un notikumiem. Bērniem būs iespēja gūt daudzveidīgu pieredzi mākslas pasaulē. Apmeklējot izstādes, bērni iepazīs dažādus mākslas darbus, uzzinās, kā top izstādes un kā muzeja telpas tiek pielāgotas katrai jaunai ekspozīcijai. Iedvesmojoties no redzētā, viņi paši radīs savus mākslas darbus un izmēģinās dažādas radošās tehnikas. Praktiskās nodarbībās bērni iepazīs arheologa profesiju un uzzinās par nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem atradumiem Liepājas apkārtnē. Īpaša uzmanība tiks veltīta senajiem kuršu vikingiem. Dalībnieki iepazīs kuršu apģērbu, rotas un karotāju tradīcijas, kā arī uzzinās vairāk par vikingu laikmeta notikumiem Dienvidkurzemē.
Savukārt Hoijeres kundzes viesu namā bērni klausīsies aizraujošus stāstus, iepazīs muzeja ekspozīcijas un izzinās Liepājas vēsturi, ielūkojoties vairāk nekā 300 gadu senā pagātnē. Pētot vēsturisko namu, viņi varēs iztēloties, kā cilvēki dzīvoja 17.–19. gadsimtā, kādus sadzīves priekšmetus izmantoja, kā iekārtoja mājokļus un kā tos izgaismoja laikā, kad vēl nebija elektrības. Nodarbību laikā tiks pievērsta uzmanība podiņu krāsnīm un vēsturiskajiem sienu gleznojumiem. Bērni iepazīs senās krāsu gatavošanas metodes un paši izmēģinās radīt krāsas, izmantojot materiālus un paņēmienus, kādus lietoja pirms vairākiem gadsimtiem. Tāpat viņi uzzinās interesantus faktus un nostāstus par cilvēkiem, kuri savulaik dzīvojuši, saimniekojuši vai ciemojušies Hoijeres namā.
Vasaras skolas dalībniekiem būs iespēja apmeklēt arī 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma leļļu izstādi “No bērnības līdz buduāram: lelles sieviešu pasaulē”, kas tapusi sadarbībā ar latviešu leļļu mākslinieci un kolekcionāri Tamāru Čudnovsku. Bērni iepazīs dažādu stilu lelles, to nozīmi un pielietojumu dažādos laikmetos, kā arī paši izgatavos dekoratīvas papīra lelles 20. gadsimta stilā. Neizpaliks arī iepazīšanās ar galda kultūru un etiķeti. Klājot tējas galdu 19. gadsimta noskaņās un baudot pašu gatavotu kārumu, bērni apgūs galda kultūras pamatprincipus, pieklājības normas un viesu uzņemšanas tradīcijas.
Vasaras skola būs lieliska iespēja bērniem atklāt, pētīt, radīt un uzdot jautājumus, kā arī iegūt jaunus draugus. Bērni, iedvesmojoties no redzētā, piedalīsies dažādās radošajās darbnīcās, kas veidotas tā, lai izceltu katra bērna idejas un radošumu.
Dalības maksa par vienu dienu – 25 eiro. Ir iespēja pieteikties gan atsevišķām dienām, gan visai nedēļai. Pieteikšanās Liepājas muzeja vasaras skolai un papildu informācija, zvanot pa tālruni +371 29605223 vai rakstot elektroniski: inga.ziverte@liepaja.lv