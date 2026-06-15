Vasaras brīvlaikā bērni internetu patērē trīs reizes vairāk
Daudzpakalpojumu uzņēmuma “Tele2” apkopotie dati liecina, ka bērni, kuriem telefonos ir pieejams ierobežots mobilā interneta apjoms, vasaras mēnešos patērē par 230 % vairāk interneta nekā ziemas un pavasara mēnešos, kad skolēnu vidū ir zemākais datu patēriņš.
“Apkopotie dati faktiski apliecina skaudro realitāti, ka vasaras mēnešos vecākiem ir sarežģīti pievērst pietiekami lielu uzmanību saviem bērniem un nodarbināt viņus ar lietām, kas nav saistītas ar viedierīču lietošanu. Iemesli tam, visticamāk, ir dažādi – bērniem ir vairāk brīvā laika bez strukturētām ikdienas aktivitātēm, vecākiem ir jāstrādā, kā arī ne visiem ir finansiālās iespējas nodrošināt saviem bērniem dalību nometnēs vai citās organizētās aktivitātēs. Šī tendence kopumā aktualizē plašāku jautājumu loku par bērnu brīvā laika pavadīšanu un digitālo paradumu veidošanos. Tāpēc vecākiem ir svarīgi pārrunāt drošas interneta lietošanas principus, kā arī interesēties par to, kā bērni pavada laiku tiešsaistē, un vienoties par saprātīgiem viedierīču lietošanas noteikumiem,” stāsta “Tele2” sabiedrisko attiecību vadītājs Oskars Fīrmanis.
Vienlaikus uzņēmuma dati rāda, ka bērniem, kuri izmanto bezlimita mobilā interneta pieslēgumus, sezonālās izmaiņas ir mazākas. Tas skaidrojams ar to, ka šie bērni arī ikdienā patērē vairāk mobilo datu un vasaras brīvlaiks viņu viedierīču lietošanas paradumus ietekmē mazāk. Kopumā skolēni mēnesī vidēji patērē ap 45 GB.
Dati apkopoti, analizējot mobilo datu patēriņu “Tele2” skolēnu tarifu plānos.