Pirmoreiz Latvijā! Kristīnes Opolais galā koncertā Jūrmalā uzstāsies diženais Plasido Domingo
Pirms desmit gadiem Plasido Domingo ieminējās, ka gribētu dziedāt kopā ar Kristīni Opolais viņas dzimtenē Latvijā, un šovasar, 29. jūlijā, tas beidzot notiks. Jūrmalā viesoties apsolījis arī amerikāņu tenors Maikls Fabiano, kurš šobrīd ir viens no pieprasītākajiem operdziedātājiem pasaulē.
Leģenda – kad runājam par Plasido Domingo, šis vārds nāk prātā pirmais. Viņa biogrāfija patiešām ir fenomenāla. Mūziķu dzimtas atvase pirmoreiz kāpa uz operas skatuves 18 gadu vecumā un dziedāja solo lomas vairāk nekā 60 gadus – bija gaidīts viesis katrā valstī, katrā operteātrī un koncertzālē.
Domingo radošajā CV ierakstītas vairāk nekā 150 partijas; pārkāpis 21. gadsimta slieksni, slavenais dziedonis tenoru repertuāram pievienoja baritonu lomas. Visbiežāk viņš uzstājās Metropoles operā Ņujorkā – katru sezonu no 1968. līdz 2009. gadam. Vadīja Losandželosas un Vašingtonas operas teātrus. Daudz un ar panākumiem diriģēja. Nodziedāja galvenās lomas vairākos desmitos pasaules pirmizrāžu – jo komponisti sacerēja jaunas operas, rēķinoties ar viņa unikālo balsi un skatuviskajiem dotumiem. Nodibināja jauno vokālistu konkursu "Operalia", kas kļuva par pirmo atspēriena punktu daudziem talantīgiem skatuves māksliniekiem. Saņēma milzum daudz valstiska līmeņa un mūzikas nozares apbalvojumu, tostarp deviņas "Grammy", piecas "Latin Grammy" un divas "Emmy" godalgas.
Tāpēc jo aizkustinošāk skan Kristīnes stāsts par pirmajām vakariņām ar cilvēku, kurš iekarojis visas mūzikas virsotnes. Viņi ilgi runāja par dzīvi, par karjeru, un Latvijas prīma vaicāja vecākajam kolēģim to, ko vienmēr bija vēlējusies pajautāt Marijai Kallasai: "Vai jums joprojām ir bail kāpt uz skatuves?" "Katru reizi arvien vairāk un vairāk," Plasido atbildēja.
Cieņa pret savu profesiju, neielaišanās radošos kompromisos, prasme piepildīt ar jēgu un jūtām ikvienu noti, milzīgs vokālās un aktiermākslas talants – tas viss vieno Kristīni Opolais un Plasido Domingo. Viņi jau ir tikušies kā skatuves partneri Metropoles operā, nesen kopā uzstājās viesizrādēs Āzijā. Šovasar iespēja dzirdēt šo unikālo duetu būs arī mūsu klausītājiem.
Kristīne Opolais izpelnījusies pārliecinošu reputāciju operas pasaulē. Dziedājusi ne vien Ņujorkas Metropoles operā, bet Vīnes Valsts operā un Berlīnes Valsts operā, Milāna "La Scala", Londonas Karaliskajā operā, Bavārijas Valsts operā, Cīrihes Operas teātrī un citur. Sadarbojas ar izciliem diriģentiem – Danielu Barenboimu, seru Antonio Papāno, seru Saimonu Retlu, Andri Nelsonu, Fābio Luīzi un Kirilu Petrenko. Viņu aicina Eiropas un Amerikas mūzikas festivāli – Bādenbādene, Tanglvuda, Verbjē...
Un viņa aktīvi paplašina sava repertuāra robežas, tajā iekļaujot vokāli simfoniskos šedevrus un kamermūziku. Kristīnes radošais ceļš ir nerimtīgas muzikālās izpētes un pašizziņas ceļš, pašai sava, dziļi personiska vokālā izpildījuma meklējumi. "Opolais ir māksliniece, kura nebīstas riskēt; viņa arvien dodas turp, kur dzimst māksla," teic mūzikas kritiķi. Un tieši drosme ikvienu viņas uzstāšanos pārvērš par Notikumu – ne vien vokālā, bet mākslinieciskā nozīmē.
Trešais Kristīnes Opolais galā koncerta dalībnieks būs Maikls Fabiano – 42 gadus vecais amerikāņu tenors šobrīd ir spēku plaukumā. No 2005. līdz 2009. gadam viņš ik gadus uzvarēja lielākajos ASV vokālistu konkursos, bet 2014. gadā kļuva par pirmo solistu, kurš vienā gadā izcīnījis divas visprestižākās Amerikas godalgas, ko piešķir jaunajiem dziedātājiem, – kā Beverlijas Silsas, tā arī Ričarda Takera balvu. Arī turpmāk liktenis bijis Fabiano labvēlīgs.
Viņam ir uzgavilējusi Metropoles un Sanfrancisko Operas publika, ar prieku viņu sveic Losandželosas Operā un Londonas Koventgārdenas teātrī, "La Scala" un Parīzes Nacionālajā operā, Madrides Karaliskajā operā un Berlīnes Vācu operā. Pēc Maikla nesenā skatuves uznāciena Londonas "Jevgeņija Oņegina" iestudējumā "The Sunday Times" mūzikas apskatnieks rakstīja: "Četrdesmit gadu laikā, kopš šī izrāde pirmoreiz uzvesta uz Karaliskās operas skatuves, nevienam citam Ļenskim nav izdevies tā apburt publiku... Izcila debija."
Šosezon Fabiano dzied Hosē Ņujorkā un Madridē, Kalafu Ņujorkā, Otello – Buenosairesā un Tulūzā, Andrē Šenjē – Bilbao, Grimaldo Barselonā un Romeo – Madridē. Viņa uzstāšanās Dzintaru koncertzālē ir liela veiksme mūs melomāniem un Jūrmalas viesiem, jo labi tenori tagad ir zelta vērtē.
Kristīnes Opolais galā koncertam ir visas izredzes tikt ierakstītam vēsturē – dižais Plasido Domingo vēl nekad nav dziedājis Latvijā, arī Maikls Fabiano to darīs pirmoreiz. Tas ir jādzird. Tas ir jāredz.
Galā koncertu organizē starptautiskā producentu kompānija "Wintour Group International". Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs, Dzintaru koncertzāles kasē un www.bilesuparadize.lv.