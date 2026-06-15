Pirkumi "Temu", "Shein" kļūs dārgāki: brīdina par krāpniekiem, kuri izmanto jaunos noteikumus naudas izkrāpšanai
Jau no 1. jūlija sūtījumiem, kas pasūtīti tieši no trešajām valstīm, tiks piemērota jauna Eiropas Komisijas ieviesta importa nodeva trīs eiro apmērā. Līdz ar jauno kārtību sarosījušies arī krāpnieki, tāpēc iedzīvotāji aicināti būt īpaši modri.
Jaunie noteikumi attiecas uz tā dēvētajiem zemas vērtības sūtījumiem – proti, tādiem, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 150 eiro. Sūtījumiem, kas ir dārgāki par 150 eiro, muitas nodevas tiek piemērotas jau šobrīd, un to apmērs ir mainīgs, atkarībā no preču vērtības.
Svarīgi ņemt vērā, ka jaunā importa nodeva attieksies tikai uz tām precēm, kas iegādātas tieši no trešajām valstīm. Ja interneta veikals reģistrēts ārpus Eiropas Savienības (ES), bet preces fiziski tiek nosūtītas no noliktavas, kas atrodas ES teritorijā, tās jau ir atmuitotas un papildu nodeva par tām nebūs jāmaksā. Tāpat nodeva netiks piemērota dāvanām, ko viena privātpersona nosūta citai.
Kā aprēķinās jauno nodevu?
Jaunā importa nodeva ir fiksēta – trīs eiro, taču tā tiek piemērota par katru preču kategoriju, nevis par visu sūtījumu kopā. "Tas nozīmē, ka, pasūtot, piemēram, trīs bikšu pārus, importa nodeva būs trīs eiro. Taču, ja vienā sūtījumā pasūtīsiet bikses, zāles trimmeri un zupas kausu, importa nodeva būs jau deviņi eiro, jo šīs preces pieder trim pilnīgi atšķirīgām preču kategorijām," skaidro "Omniva" grupas komercdirektors Svens Kukemelks.
Apmaksa notiks automātiski, bet naudu neatgriezīs
Pircējiem nevajadzēs veikt nekādas papildu darbības, lai šo nodevu nomaksātu. Tā tiks iekasēta tieši interneta veikalā pasūtījuma noformēšanas brīdī. "Tāpat kā pirkuma noformēšanas laikā tiek apmaksātas piegādes izmaksas, arī importa nodeva būs redzama norēķinu brīdī, un viss tiks apmaksāts vienā maksājumā," norāda Kukemelks.
Taču pircējiem jābūt uzmanīgiem ar preču atgriešanu. Ja pārdomāsiet un atgriezīsiet preci pārdevējam, atgūstot par pirkumu iztērēto naudu, samaksātā importa nodeva netiks atmaksāta.
Uzmanību: krāpnieki izmanto situāciju!
Jebkuras izmaiņas nodokļu vai nodevu sistēmā ir laba augsne krāpniekiem, un arī šī reize nav izņēmums. Noziedznieki var izmantot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vai piegādes uzņēmumu nosaukumus, lai izsūtītu viltus īsziņas un e-pastus, mēģinot izkrāpt naudu par it kā "aizturētu sūtījumu".
Lai pasargātu sevi un savu naudu, atcerieties zelta likumus:
- Ja importa nodevu jau samaksājāt pirkuma noformēšanas laikā interneta veikalā, Latvijā tā vairs nav jāmaksā atkārtoti.
- Nekad neklikšķiniet uz aizdomīgām saitēm, kas saņemtas SMS vai e-pastā un ved uz nepazīstamām tīmekļa vietnēm.
- Neveiciet bankas maksājumus vietnēs, kuru interneta adrese (URL) jums šķiet sveša vai dīvaina.
- Uzņēmums "Omniva" nekad nezvana klientiem, lai lūgtu pa tālruni deklarēt sūtījumu vai samaksāt importa nodevu.
- Telefonsarunas laikā nekad un nevienam neizpaudiet savus bankas PIN kodus, paroles vai citu sensitīvu personisko informāciju.