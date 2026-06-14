Līgo svētku gaidās Liepājā notiks Vasaras saulgriežu tirdziņš
Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, latvieši svin Jāņus — vienus no līksmākajiem svētkiem gadskārtā. Par godu tiem tiek rotātas sētas, pīti vainagi un gādāts par svētku galdu. Biedrība “Etno Liepāja” aicina liepājniekus un pilsētas viesus gatavoties svētkiem “Vasaras saulgriežu tirdziņā”, kas notiks Rožu laukumā.
Šogad Līgo svētkiem veltītais tirdziņš norisināsies divas dienas — 19. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 18.00 un 20. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00. Kā jau latviešiem ierasts, tirdziņā neiztikt bez andelēšanās, svētku smaržām un Jāņu noskaņas.
Biedrība informē, ka tirdziņā valdīs svētku atmosfēra — acis priecēs Jāņu zāles, smaržos kūpinājumi un gardi sieri. Apmeklētāji varēs iegādāties Latvijā brūvētu alu, sidru un kvasu, aitas un kazas sieru, kūpinātas zivis un gaļu, lauku maizi, piparkūkas ar Līgo tematiku, plātsmaizes, mājas vīnu, medu, aitas piena saldējumu un daudzus citus mājražotāju sarūpētus labumus.
Tirdziņā piedalīsies mājražotāji no Liepājas, Kuldīgas, Jelgavas, Talsu, Siguldas, Tukuma, Ogres un citiem novadiem. Plašā piedāvājumā būs ar alkšņu malku kūpināti gaļas izstrādājumi, tostarp lauku speķis, kūpinātas vistiņas un cauraudzis. Pirmo reizi tirdziņā piedalīsies mājražošanas uzņēmums “Stendes delikateses” no Talsu novada ar mājas kūpinājumiem un kulināriju, kā arī ZS “Silenieki” no Kalētu pagasta ar konservētām maltītēm līdzņemšanai dabā.
Apmeklētāji varēs degustēt BBQ garšvielas, asās čili mērces, kaņepju produkciju, sēklu un riekstu maisījumus, augļu sukādes, pašmāju vīnus, sidrus un medalu. Tāpat būs iespēja nogaršot pašu rokām mīcītu un ceptu maizi. Gatavojoties svētkiem, tirdziņā varēs iegādāties Brenguļu alu, alu “Vecais Taizels”, pašbrūvētu Bārtas alu, kā arī pīlādžu sīrupu un ievārījumu.
Svētku galda izdaiļošanai būs pieejams plašs amatniecības izstrādājumu klāsts — lina galdauti, pinumi, koka izstrādājumi, Latvijā ražota kosmētika, šalles, cepures, rotas no akmens, pērlēm un sudraba, kā arī ziedu vainagi. Tirdziņā varēs iegādāties arī pašdarinātas linu kleitas, izšuvumus, ar rokām apgleznotu linu, trikotāžas cepures, jostas un ādas somas.
Biedrība “Etno Liepāja” norāda, ka piedāvājumā būs arī Jāņu ugunskura pagales ar latviskiem un humora pilniem uzrakstiem, moderni melnās un baltās keramikas trauki, kā arī suvenīri Jāņu bērniem un visiem, kuri svētkos uzņems viesus.
Biedrība “Etno Liepāja” aicina ikvienu apmeklēt lielo Vasaras saulgriežu amatnieku un mājražotāju tirdziņu Liepājā, Rožu laukumā, un sagaidīt Jāņu dienu ar lustēm un prieku.