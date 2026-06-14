Aizdomas par informācijas nodošanu Krievijai apcietināts Bartaševiča partijas "Kopā Latvijai" valdes loceklis
Politiskās partijas "Kopā Latvijai" valdes loceklis Iļja Podkolzins aizturēts un vēlāk apcietināts izmeklēšanā par iespējamu informācijas nodošanu ar Krievijas specdienestiem saistītajai grupai "Baltijas antifašisti", svētdien vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".
Raidījuma rīcībā esošā informācija liecina, ka Podkolzins ir viens no vairākiem cilvēkiem, kuri nonākuši Valsts drošības dienesta (VDD) redzeslokā saistībā ar grupas "Baltijas antifašisti" darbību.
Saskaņā ar raidījuma vēstīto "Baltijas antifašisti" vākuši un nodevuši Krievijas dienestiem informāciju par militārajiem objektiem, kravām, kā arī personām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Kanālu platformā "Telegram" vada no Latvijas aizbēgušais Sergejs Vasiļjevs, kurš saņemtās ziņas pārsūtījis ar Krievijas specdienestiem saistītām personām.
"Nekā personīga" vēsta, ka no Krievijas noplūdusī sarakste liecina par Podkolzina kontaktiem ar Vasiļjevu. Tajā minēts, ka Podkolzins 2023. gadā un 2024. gadā vairākkārt devies uz Maskavu, kur ticies ar Vasiļjevu.
No raidījuma rīcībā nonākušajiem materiāliem izriet, ka Podkolzins, izmantojot segvārdu "Vadim Sedov", nosūtījis informāciju par objektiem Rīgas lidostas teritorijā, tostarp angāriem un tajos notiekošajām kravām.
Lidosta "Rīga" raidījumam atteikusies komentēt, cik patiesa ir šī informācija un vai tās nodošana Krievijas dienestiem varētu būt radījusi kaitējumu.
Partijas "Kopā Latvijai" vadītājs, no Rēzeknes mēra amata atstādinātais Aleksandrs Bartaševičs raidījumam pauda, ka viņam neesot informācijas par Podkolzina aizturēšanas apstākļiem, un norādīja, ka nespēj iedomāties, ka Podkolzins būtu varējis pastrādāt šāda veida noziegumus. Bartaševičs, kurš Podkolzinu pazīst kopš skolas gadiem, pastāstīja, ka aizturētajam ir gaisa kuģa kapteiņa kvalifikācija un viņš strādājis par pilotu vairākās kompānijās.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Podkolzins savulaik bijis Daugavpils domes deputāts, vadījis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecību Krievijā, strādājis par ekonomikas atašeju Latvijas vēstniecībā, kā arī darbojies aviācijas nozarē.
Kā vēsta raidījums, Latvijā saistībā ar "Baltijas antifašistu" darbību aizdomās turētas sešas personas. Līdz tiesai nonākušas lietas pret divām personām, bet vairāki aizdomās turētie aizbēguši uz Krieviju.