“Superbingo” vadītāja Krista Zvirgzdiņa kļuvusi par māmiņu trešajam bērniņam
Foto: Mārtiņš Ziders
Krista Zvirgzdiņa trešo reizi kļuvusi par mammu.
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“Superbingo” vadītāja Krista Zvirgzdiņa kļuvusi par māmiņu trešajam bērniņam

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Raidījuma “Superbingo” vadītāja Krista Zvirgzdiņa vietnē “Instagram” dalījusies ar priecīgu jaunumu — viņas un vīra Jāņa Zvirgzdiņa ģimenē piedzimis trešais bērns, puisītis.

“Superbingo” vadītāja Krista Zvirgzdiņa kļuvusi pa...

Mazulis piedzima 9. jūnijā, un vecāki dēlam devuši vārdu Noa Zvirgzdiņš.

Pie priecīgā paziņojuma Krista pievienojusi arī sirsnīgus kadrus — vienā redzama jaundzimušā rociņa, bet citā iemūžinātas viņa mazās pēdiņas. Ierakstu viņa parakstījusi ar vārdiem: “Pasaule! Noa Zvirgzdiņš, 09.06.2026.”

Krista Zvirgzdiņa un mūziķis Džulians, kura īstais vārds ir Jānis Zvirgzdiņš, jau ir vecāki diviem bērniem — meitai Gabrielai un dēlam Kristo.

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