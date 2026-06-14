Krista Zvirgzdiņa trešo reizi kļuvusi par mammu.
Slavenības
Šodien 21:50
“Superbingo” vadītāja Krista Zvirgzdiņa kļuvusi par māmiņu trešajam bērniņam
Raidījuma “Superbingo” vadītāja Krista Zvirgzdiņa vietnē “Instagram” dalījusies ar priecīgu jaunumu — viņas un vīra Jāņa Zvirgzdiņa ģimenē piedzimis trešais bērns, puisītis.
Mazulis piedzima 9. jūnijā, un vecāki dēlam devuši vārdu Noa Zvirgzdiņš.
Pie priecīgā paziņojuma Krista pievienojusi arī sirsnīgus kadrus — vienā redzama jaundzimušā rociņa, bet citā iemūžinātas viņa mazās pēdiņas. Ierakstu viņa parakstījusi ar vārdiem: “Pasaule! Noa Zvirgzdiņš, 09.06.2026.”
Krista Zvirgzdiņa un mūziķis Džulians, kura īstais vārds ir Jānis Zvirgzdiņš, jau ir vecāki diviem bērniem — meitai Gabrielai un dēlam Kristo.