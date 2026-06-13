Jēkabpils novada pilsētās nosaka zonas, kur meža dzīvniekus nevarēs medīt arī bīstamos gadījumos
Jēkabpils novada pilsētās - Jēkabpilī, Aknīstē un Viesīte - turpmāk būs teritorijas, kur meža dzīvniekus nevarēs medīt arī bīstamos gadījumos, izriet no saistošajiem noteikumiem par medībām Jēkabpils novada pilsētās.
Sasitošie noteikumi izstrādāti un apstiprināti vēl pirms gadījuma, kad Jēkabpilī ieklīdis lācis, kuru dienesti no pilsētas padzina. Noteikumi "Par medībām Jēkabpils novada pilsētās" nosaka pilsētu administratīvās teritorijas, kurās atļauts medīt gadījumos, kad medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus.
Pašvaldībā norāda, ka pilsētās ietilpst platības un ūdenstilpes, kurās mīt medījamie dzīvnieki, kas rada postījumus videi un apdraudējumu iedzīvotājiem. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai medījamie dzīvnieki neapdraudētu sabiedrisko kārtību un drošību, samazināt epizootijas riskus un novērst postījumus īpašumiem, videi un meliorācijas sistēmām novada pilsētās.
Medībās pilsētās varēs izmantot medību šaujamieročus, kas aprīkoti ar šāviena trokšņu slāpētājiem, mazkalibra medību ieročus un medību rīkus.
Noteikumi paredz, ka medības atļautas tikai tām atļautajās teritorijās, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos medību priekšnosacījumus, un gadījumos, kad Jēkabpils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija ir konstatējusi, ka medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, un ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgās sugas ierobežošanu.
Pašvaldībā norāda, ka Medību koordinācijas komisija sekos noteikumu ievērošanai un sniegs konsultācijas par jautājumiem saistībā ar medību organizēšanu pilsētas teritorijā. Tāpat komisija izvērtēs, kādus medību rīkus vai ieročus katrā konkrētā gadījumā var izmantot.
"Šāds regulējums novērš iespējamos cilvēku apdraudējumus situācijās, kad, piemēram, pilsētu teritorijās dzīvo un pārvietojas iespējami slims dzīvnieks, piemēram, ar trakumsērgu slima lapsa, bet šaujamieročus konkrētajā gadījumā piemērot būtu bīstami," pauž pašvaldībā.
Jau ziņots, ka maija beigās Jēkabpilī ieklīda un labu laiku apkārt skraidīja lācis, tostarp nonākot tiešā dzīvojamo māju tuvumā. Pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevās iedabūt atpakaļ mežā.