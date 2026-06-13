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Tūrisms
Šodien 13:40
Likvidēta tūrisma kompānija "Begonija"
Likvidēta tūrisma kompānija SIA "Begonija", liecina informācija "Firmas.lv".
"Begonija" no Uzņēmumu reģistra izslēgta 2026. gada 4. jūnijā.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2025. gadā "Begonija" strādāja ar 4351 eiro apgrozījumu un 3675 eiro zaudējumiem.
Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka kopš 2023. gada kompānija nesniedz tūrisma pakalpojumus, kā arī 2026. gadā kompānija neplāno veikt tūrisma darbību.
Kompānija "Begonija" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2982 eiro. Uzņēmums piederēja Bellai Gondeļmanei (52,38%) un Genādijam Gondeļmanim (47,62%).