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Pasaulē
Šodien 13:19
Zviedrija virs Baltijas jūras pacēlusi savus iznīcinātājus
Zviedrija piektdien divreiz pacēlusi gaisā iznīcinātājus "JAS 39 Gripen", reaģējot uz Krievijas militāro lidmašīnu pārlidojumiem Baltijas jūrai netālu no Zviedrijas gaisa telpas, sestdien paziņoja Zviedrijas armija.
Abi incidenti notika piektdien Baltijas jūras dienvidu un ziemeļu daļā. Zviedrijas gaisa telpa netika pārkāpta, norādīja armija.
"Krievijas rīcība ir nopietna un veido atkārtotu uzvedības modeli, kas apdraud gan mūsu teritoriālo integritāti, gan drošību," teikts armijas paziņojumā.
Zviedrija pievienojās NATO 2024. gada martā.