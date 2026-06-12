Jelgavas novadā atrod marihuānas audzētavu
Valsts policijas amatpersonas šā gada maijā Jelgavas novadā, Ozolnieku pagastā konstatēja privātmājā ierīkotu marihuānas audzētavu.
Kratīšanas laikā izņemti 10 marihuānas stādi, izžāvēta marihuāna un tās audzēšanai paredzētās iekārtas. Aizdomās par nelikumīgām darbībām, aizturēts vīrietis un viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersonas Jelgavas novadā, Ozolnieku pagastā 12. maijā kratīšanas laikā konstatēja, ka privātmājas istaba bija ierīkota kā marihuānas audzētava. Likumsargi kratīšanas laikā izņēma marihuānas iekārtas – ventilatoru, LED apgaismojumu, telti un citas iekārtas, kas paredzētas marihuānas audzēšanai, kā arī 10 marihuānas augiem līdzīgus stādus, izžāvētas zaļganbrūnas krāsas augu valsts izcelsmes vielas un augu sēklas.
Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu, un par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu lielā apmērā realizācijas nolūkā. Kriminālprocesā nozīmētas ekspertīzes izņemtajām vielām.
Ekspertīzē noskaidrots, ka 10 zaļas krāsas neizžāvēti marihuānas augu stādi ar kopēju masu 3,860 grami satur tetrahidrokanabinolu jeb kanabisa narkotisko aktīvo komponentu, un ir kanabiss (neizžāvētā marihuāna). Tāpat konstatēts, ka viens kilograms vielas, kas izņemta kopumā trīs maisos, satur izžāvētu marihuānu. Vēl tiek gaidīti pārējo ekspertīžu rezultāti.
Valsts policijas amatpersonas 14. maijā aizturēja personu aizdomās par narkotisko vielu nelikumīgu apriti un devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu, kas ir stājies spēkā. Vīrietis iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par šāda veida noziedzīga nodarījuma izdarīšanu bargākais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 8 gadiem. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija atgādina, ka apreibinošo vielu aprite Latvijā ir nelegāla un ir sodāma, un aicina iedzīvotājus informēt Valsts policiju, ja ir aizdomas par personām, kuras nodarbojas ar apreibinošo vielu nelegālu apriti. Atgādinām, ka ziņot var pa tālruni 112, kā arī zvanot uz Valsts policijas uzticības tālruni 67075444 (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informāciju precīzi jādefinē), vai arī rakstot uz e-pastu uzticiba@vp.gov.lv.