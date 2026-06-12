Zaks Efrons pamet Holivudu? Aktieris slepus iekārtojas paradīzes nostūrī netālu no citas superzvaigznes
Slavenais aktieris Zaks Efrons, šķiet, sakravājis mantas un aizgājis no Holivudas, lai sāktu jaunu dzīvi idilliskā Austrālijas piekrastes pilsētā, kur mājo arī cita liela kinozvaigzne.
Amerikāņu aktieris slepus dzīvojot Baironbejā — gleznainā pilsētā Jaundienvidvelsā. Pēdējā mēneša laikā Efrons esot pārraudzījis savas jaunās videi draudzīgās mājas būvniecību netālu no populārās Austrālijas pilsētas, kā norādījis austrāliešu dizainers Jūsts Bakers.
“Priecājos sākt darbu pie Zaka mājas!” vides inovators maija sākumā rakstīja pie fotogrāfijas ar Holivudas zvaigzni, tā apstiprinot, ka īpašums ir apstiprināts. Jaunākajās fotogrāfijās, kas publicētas 23. maijā, aktieris redzams iesaistāmies būvniecības procesā — viņš kopā ar dizaineru apmeklēja zemes gabalu, kur, kā tiek ziņots, tiks audzētas izejvielas materiāliem, ko izmantos aktiera virtuves un vannasistabas izveidē.
Efrons pirmo reizi pārcēlās uz Baironbeju pandēmijas laikā, 2020. gada sākumā. Vēlāk viņš pārdeva savu māju Losandželosā un 2020. gadā iegādājās 128 hektārus lielu īpašumu. Mājas būvniecība izmaksās 2,65 miljonus ASV dolāru, un tā aizņems 830 kvadrātmetrus krūmāju teritorijā.
Eko dizainers Jūsts jau novembrī atklāja pirmos Zaka jaunās mājas dizaina plānus. “Ne katru nedēļu Zaks Efrons lūdz tev izstrādāt viņa mājas dizainu — esmu vairāk nekā sajūsmā! Īpaši tāpēc, ka tā būs pirmā māja, kas viņam jebkad piederējusi,” viņš rakstīja “Instagram”.
Izskatās, ka Efrona māja tiks būvēta, izmantojot modernākās tehnoloģijas, videi draudzīgus un inovatīvus materiālus, tostarp kaņepju blokus un pārstrādātas austeru čaumalas.
Baironbeja ir gleznaina piekrastes pilsēta Jaundienvidvelsā. Tā ir populāra atpūtas vieta austrāliešiem, kuri vēlas baudīt okeānu, kafejnīcas, veikalus un mierīgu dzīvi paradīzes sajūtā. Tāpēc nav pārsteigums, ka šajā vietā dzīvo arī cita Holivudas zvaigzne.
Austrāliešu aktieris Kriss Hemsvorts un viņa sieva Elsa Patakija pārcēlās uz Baironbeju no Losandželosas 2014. gadā. Pāra atjaunotā piejūras māja, kuras vērtība tiek lēsta ap 20 miljoniem Austrālijas dolāru, paveras uz okeānu un ir kļuvusi par viņu ģimenes mājām, kur viņi audzina savus trīs bērnus.
Efrons nav vienīgā zvaigzne, kas pēdējos gados sākusi skatīties ārpus Holivudas burbuļa. Arvien vairāk slavenību izvēlas mierīgāku dzīvi tālāk no Losandželosas paparaci, industrijas spiediena un nemitīgās uzmanības.