Keitija Perija pirmo reizi uz sarkanā paklāja ar Trudo - viņa pasaka vārdus, kas varētu sāpēt Orlando Blūmam
Pirmo reizi kopā iznākot uz sarkanā paklāja, pozvaigzne Keitija Perija ikgadējā Tribekas festivālā atklāja, kā vērtē savu pirmo gadu kopā ar bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo.
Keitija Perija paziņojusi, ka neviens nestāv pat tuvu Džastinam Trudo, kas nedaudz izklausījās pēc trieciena viņas bijušajam līgavainim Orlando Blūmam un bijušajam vīram Raselam Brendam.
Pāris satiekas kopš pagājušās vasaras, kad bijušais Kanādas premjerministrs pēc vairāku mēnešu ilgas aplidošanas iekaroja popzvaigznes sirdi. Tagad viņi spēruši lielu soli uz priekšu, pirmo reizi kopā parādoties uz sarkanā paklāja viņas koncertfilmas “Katy Perry The Lifetimes Tour - Live From Paris” pirmizrādē ikgadējā Tribekas festivālā Ņujorkā.
Trudo visu vakaru bija līdzās Keitijai, un viņš, visticamāk, bija sajūsmā, dzirdot viņas atbildi, kad dziedātājai jautāja par vīrieti, kurš viņai nozīmē visvairāk. Jautājumu un atbilžu sesijā pēc filmas seansa iemīlējusies Keitija atzina, ka Džastins ir “viņas dzīves mīlestība”.
Spekulācijas par iespējamu jaunu romānu parādījās pirms gada — neilgi pēc tam, kad tika paziņots, ka 41 gadu vecā Keitija šķīrusies no aktiera Orlando Blūma, kuram ir 49 gadi. Arī 54 gadus vecais politiķis Džastins pēdējos gados bija piedzīvojis skaļu šķiršanos — 2023. gadā viņš paziņoja, ka šķīries no sievas Sofijas Trudo, kurai ir 51 gads.
Viņi savas attiecības publiski apstiprināja pagājušā gada oktobrī, pēc vairāk nekā trīs mēnešu ilgas satikšanās. Runājot par koncertiem, kas redzami filmā, un to ietekmi uz viņas dzīvi, Keitija apstiprināja, ka noslēguma koncertu laikā, kas notika 2025. gada beigās, viņi jau bija pāris.
“Tagad, pēc 91 koncerta, es jūtos daudz piezemētāka tik daudzās savas dzīves jomās. Esmu ļoti iemīlējusies,” viņa sacīja. “Patiesībā šis koncerts notika pēc tam, kad biju satikusi savas dzīves mīlestību, un tas mani ļoti noenkuroja, jo es esmu mazliet kā varavīksnes pūķis. Es lidoju ļoti augstu un it kā pieskaros aizplīvurotajam kosmosam, un dažreiz man vajag kaut ko, kas mani notur pie zemes.”
Dziedātāja, kuras šķiršanās no kinozvaigznes un līgavaiņa Orlando Blūma tika paziņota pagājušā gada jūnijā, ar viņu kopīgi audzina piecus gadus veco meitu Deiziju. Bijušā pāra pārstāvis toreiz paziņoja, ka viņi “jau vairākus mēnešus ir mainījuši savu attiecību formu, lai koncentrētos uz kopīgu bērna audzināšanu”.
Lai gan Orlando nav publiski komentējis viņas jauno romānu, viņas bijušais vīrs Rasels Brends gan nav atturējies izteikties.
Uzbrūkot viņas jaunajam draugam, Brends — kurš gatavojas gaidāmajai tiesai saistībā ar apsūdzībām izvarošanā — nāca klajā ar dīvainu kritiku: “Par Keitiju Periju vai patiesībā jebkuru citu cilvēku man nav nekā slikta, ko teikt. Bet Džastins Trudo — o, cilvēk. Paskatieties, lielākais drauds mūsu sabiedrībai ir politiskie līderi, kuriem nav īstas varas un kuri, šķiet, darbojas globālu birokrātiju vārdā — tādi, kuri it kā tiek atlasīti politiskajai varai.”
“Mums tādi ir manā valstī, Francijā, mums tādi ir visur. Mēs zinām, ka tie nav īsti politiskie līderi vai īstas politiskas figūras. To var redzēt, tikai paskatoties uz viņiem. Viņi ir dziļāku interešu izpildītāji, tā teikt,” izteicās Perijas bijušais vīrs.