Latvijas "paralēlā realitāte": 16 gadus veca stopētāja stāsts satricina soctīklus
Uzņēmējs un politiķis Sandis Kalniņš sociālajos tīklos pastāstījis par negaidītu tikšanos ar 16 gadus vecu stopētāju, ko viņš raksturojis kā sastapšanos ar mūsdienu Latvijas "paralēlo realitāti". Šis stāsts izraisījis plašas diskusijas sabiedrībā par to, cik dziļa patiesībā ir šī problēma.
Pēc Kalniņa teiktā, tajā dienā viņš pēc brauciena uz Līvāniem devās atpakaļ uz Rīgu un pirms Jēkabpils uzņēma automašīnā kādu jaunu puisi, kurš stopēja ceļa malā.
"Tā sākās saruna par dzīvi, ģimeni, mācībām un nākotnes perspektīvām. Stāsts ir visai drūms, taču ar vēlmi apgūt profesiju, lai nākotnē spētu nodrošināt sev iztiku," raksta politiķis.
Kā pastāstījis pusaudzis, viņa tēvs miris alkoholisma dēļ. Savukārt pašam jaunietim ir 13 gadus veca draudzene, kura, pēc viņa teiktā, ļoti daudz lieto alkoholu, un viņš nezina, kā šajā situācijā rīkoties.
Saruna pakāpeniski ievirzījās arī par narkotiku lietošanu. "Reizēm viņš smēķē marihuānu. Viens grams maksā 15 eiro," pusaudža teikto atstāsta Kalniņš.
Pēc jaunieša stāstītā, jauniešu vidū izplatīta ir ne tikai marihuāna, bet arī citas narkotiskās vielas – sintētiskie kanabinoīdi jeb tā dēvētie spaisi, halucinogēnās sēnes, MDMA, amfetamīni, sintētiskā marihuāna, kā arī dažādas tabletes un pulveri.
Īpaši satriecošs Kalniņam šķitis stāsts par pusaudžu nāves gadījumiem narkotiku pārdozēšanas dēļ. "Viens no viņa draugiem jau ir miris pārdozēšanas dēļ. Tas notiek diezgan bieži. Ir kompānijas, kas izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet ir arī tādas, kas vienkārši slēpj drauga nāvi, jo nevēlas nonākt policijas redzeslokā," raksta Kalniņš.
Pēc pusaudža teiktā, narkotikas iespējams iegādāties gandrīz jebkurā Latvijas pilsētā. "Cesvainē esot pat trīs dīleri. Madonā, Cēsīs, Rīgā, Preiļos. Visvairāk narkotiku, pēc viņa teiktā, pieejams Ogrē," stāsta Kalniņš.
Jaunietis arī apgalvojis, ka narkotiku tirgotāji darbojas gandrīz atklāti, bet sludinājumus iespējams redzēt pat uz ielu stabiem.
Politiķis atzīst, ka pēc šīs sarunas uz apkārt notiekošo sācis raudzīties citādi.
"Braucu, priecājos par skaisto Latviju, sakoptajām pilsētām, un tad dzirdu viena jaunieša stāstu par paralēlo realitāti…" raksta Kalniņš.
Brauciena noslēgumā Kalniņš pusaudzim nopirka ēdienu un iedeva naudu ceļam.
"Pavadīju viņu un novēlēju dzīvē tiekties pēc skaistām lietām," norādīja Sandis Kalniņš.
Šis stāsts izraisījis plašu rezonansi sociālajos tīklos. Daudzi lietotāji pateicās politiķim par ieinteresētību un cilvēcīgu attieksmi. "Jūs šim jaunietim parādījāt piemēru, ka iespējams dzīvot arī citādi. Viņš to neaizmirsīs," rakstīja kāda komentētāja.
Citi šajā stāstā saskatīja nopietnas sociālas problēmas atspulgu. "Tie ir mūsu pašu bērni," ar rūgtumu norādīja sociālo tīklu lietotāja Signe.
Savukārt kāds cits komentētājs pauda viedokli: "Diemžēl tā notiek Latvijā, vienkārši to nepamana tie, kuriem pašiem viss ir kārtībā."
Daļa komentētāju aicināja pievērst lielāku uzmanību atbalstam pusaudžiem no nelabvēlīgām ģimenēm. "Šādiem jauniešiem ir vajadzīgs atbalsts. Pastāv tāda palīdzības forma kā audžuģimene. Diemžēl to kļūst arvien mazāk," rakstīja Silva, kura pati audzina pusaudzi audžuģimenē.
Tomēr netrūka arī skeptisku viedokļu. Daži norādīja, ka no atkarībām ciešošie nereti mēdz pārspīlēt. "Narkomāni prot melot tā, ka būtu pelnījuši “Oskaru”. Viņi runā ļoti pārliecinoši, un naivi cilvēki viņiem notic," rakstīja kāds lietotājs, kurš norādīja, ka 14 gadus dzīvojis Lielbritānijā.
Kāda komentētāja diskusiju rezumēja šādi: "Pavisam netālu no mums pastāv bīstama paralēlā pasaule, kas dzīvo pēc citiem likumiem. No tās var norobežoties, taču tas nenozīmē, ka tā pazudīs."