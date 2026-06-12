Ķekavas centrā attīstīs publisko ārtelpu, vienlaikus sakārtojot būtisku infrastruktūru
Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējumu un noslēdzoties būvniecības iepirkumam, Ķekavas novada pašvaldība īsteno nākamos soļus, lai uzlabotu un modernizētu publisko vidi Ķekavas pilsētas centrā, tā dēvētajā Ābeļdārza teritorijā, ko varēs izmantot gan novada iedzīvotāji, gan viesi.
Projekta ietvaros tiks izbūvēts galvenais svētku laukums un labiekārtota teritorija. Papildus tam būvniecības procesā tiks veikti citi būtiski darbi, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu darbību. Tāpat tiks pievērsta uzmanība gājēju drošībai un satiksmes organizācijai. Piemēram, projekta laikā gandrīz pilnībā tiks rekonstruēta Skolas iela, kas piekļaujas Ķekavas stadionam, ierīkoti gājēju celiņi un drošas autostāvvietas zonas, pārbūvētas piebrauktuves, atjaunots stāvlaukums pie Jaunu ideju centra, Doles Tautas nama un tirdzniecības centra “Ķekavas kodols”, ierīkoti velosipēdu statīvi un videonovērošana ar skaļruņiem ārkārtas krīzes gadījumā iedzīvotāju apziņošanai.
“Izbūvējot Ķekavas pilsētas galveno laukumu, mēs domājam par teritorijas attīstību kopumā, nevis tikai par vienu objektu. Tāpēc vienlaikus ar laukuma un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu tiek izbūvēti arī jauni inženierkomunikāciju tīkli, lietus ūdens novadīšanas sistēma, sakārtota satiksmes organizācija un uzlabota gājēju infrastruktūra. Šāda pieeja ļauj izvairīties no situācijas, kad pēc jauna laukuma izbūves būtu nepieciešami atkārtoti būvdarbi citu infrastruktūras elementu sakārtošanai. Iedzīvotāji no tā iegūs ne tikai mūsdienīgu un daudzfunkcionālu publisko ārtelpu, bet arī sakārtotu, drošu un ilgtspējīgu infrastruktūru, kas samazinās neērtības nākotnē un nodrošinās kvalitatīvāku dzīves vidi ilgtermiņā,” uzsver Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs Jānis Prūsis.
Tāpat projekta rezultātā paredzēts izveidot iedzīvotājiem brīvi pieejamu teritoriju - multifunkcionālu Ķekavas pilsētas galveno laukumu ar pastaigu celiņiem, soliņiem, atpūtas vietām, parka stādījumiem un mākslas un vides dizaina objektu sabiedrisko pasākumu norisei un iedzīvotāju dažādu radošo izpausmju realizēšanai un dzīves vides kvalitātes uzlabošanai. Jaunais laukums vienlaikus kalpos gan kā novada galvenā pulcēšanās vieta svētkos, gan kā ērta un pieejama vide ikdienas atpūtai, domājot par drošu un loģisku gājēju kustību, kvalitatīvu infrastruktūru un mūsdienīgiem labiekārtojuma risinājumiem.
Projektu “Publiskās ārtelpas attīstība Ķekavas pilsētas galvenajā laukumā Ābeļdārzā” īsteno Ķekavas novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir 2,6 milj. eiro, no tiem piesaistīts ERAF finansējums 0,8 milj. eiro apmērā, Ķekavas novada pašvaldība šī gada budžetā atvēlējusi 210 tūkstošus eiro, bet 1,6 milj. eiro pašvaldība plāno saņemt aizņēmumu no Valsts kases.