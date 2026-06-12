Mūzika
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Andress Rotss kļuvis par pirmo Baltijas mūziķi, kuru uzņem ASV blūza slavas zālē
Ģitārists Andress Rotss kļuvis par pirmo Igaunijas un Baltijas valstu mūziķi, kas uzņemts starptautiskajā ASV Blūza slavas zālē.
Kalifornijā bāzētā starptautiskā Blūza slavas zāle galvenokārt pauž atzinību 21. gadsimta mūziķiem. Iepriekš tajā ir uzņemti daudzi Skandināvijas blūza mākslinieki, taču Rotss ir pirmais Baltijas valstu mūziķis, kas saņēmis šādu pagodinājumu.
ASV ir arī Blūza slavas zāle, kas saistīta ar Blūza muzeju Memfisā, Tenesī štatā. Tā vairāk koncentrējas uz ASV māksliniekiem un blūza vēsturi.
Rotss ir bijis igauņu blūza grupas "Bullfrog Brown" ģitārists un dziesmu autors.
Mūziķim, kurš šogad atzīmē 50. dzimšanas dienu un 30 gadus uz skatuves, šovasar būs koncerti Igaunijā, kā arī turneja Anglijā. Pavasarī viņš uzstājās Igaunijā, Somijā, Vācijā un Austrijā.