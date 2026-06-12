Divi vīrieši pieķerti, auto bagāžniekos slēpjot nelegālos migrantus
Aizvadītās nakts stundās Augšdaugavas un Krāslavas novados tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem izdevies aizturēt divus vīriešus – Latvijas un Polijas pilsoņus –, kuri savos automobiļos mēģināja tālāk valstī ievest deviņus nelegālos robežpārkāpējus no Āzijas. Vairāki migranti bijuši paslēpti pat transportlīdzekļu bagāžas nodalījumos.
Kā informē Valsts robežsardzes (VRS) pārstāve Jolanta Babiško, veiksmīgās aizturēšanas norisinājušās 11. un 12. jūnijā, robežsargiem cieši sadarbojoties ar Valsts policijas amatpersonām.
Pirmais gadījums fiksēts ceturtdienas, 11. jūnija, vakarā Augšdaugavas novada Sventes pagastā. Likumsargi pārbaudei apturēja kādu Polijā reģistrētu "Audi" markas automašīnu, pie kuras stūres atradās Polijas pilsonis. Apskatot transportlīdzekļa salonu un bagāžas nodalījumu, tajā tika atrasti pieci aziātiskas izcelsmes vīrieši.
Savukārt otrs incidents noticis īsi pēc pusnakts, 12. jūnijā, Krāslavas novada Ezernieku pagastā. Tur policistu uzmanību piesaistīja "Seat" markas automašīna, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Arī šajā gadījumā transportlīdzeklī tika atrasti nelegālie migranti – četri cilvēki bez derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem.
Visas deviņas atrastās personas bija aziātiskas izcelsmes un bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Viņi iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Latvijas–Baltkrievijas valsts robežu. Saskaņā ar Valsts robežsardzes likumu, visi deviņi migranti ir atturēti no tālākas nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas.
Tikmēr pret abiem noķertajiem autovadītājiem – Latvijas un Polijas pilsoņiem – uzsākti kriminālprocesi par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Sodu vēl bargāku padara fakts, ka noziegums izdarīts pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā.
Valsts robežsardze atgādina, ka kopš 2021. gada augusta atsevišķās pierobežas teritorijās ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kurā robežsargiem atbalstu sniedz arī Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija.
Vienlaikus likumsargi izsaka milzīgu pateicību vietējiem iedzīvotājiem par modrību. VRS aicina ikvienu, kurš pierobežā pamana aizdomīgas personas vai transportlīdzekļus, kas nav raksturīgi vietējai videi, nekavējoties ziņot, zvanot pa vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai sazinoties ar VRS Daugavpils pārvaldes dežurantu pa tālruņiem 65403777 vai 22020361.