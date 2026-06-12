Atklāts gājēju un velosipēdistu celiņš starp Tukumu un Milzkalni
10. jūnijā Tukuma novada Milzkalnē atklāta gājēju un velobraucēju infrastruktūra gar vietējo autoceļu Tukums–Milzkalne–Smārde–Slampe (V1446) no Tukuma līdz Pļavas ielai Milzkalnē. Jaunais posms ir savienots ar atbilstošo infrastruktūru Tukumā un Milzkalnē.
Jaunais Tukuma un Milzkalnes savienojums izbūvēts atbilstoši mikromobilitātes plānam, kas paredz savienot apdzīvotās vietas, kuras atrodas piecu kilometru apkārtnē. Tādejādi iedzīvotājiem tiek paplašinātas mobilitātes iespējas, neizmantojot autotransportu.
“Šis ir pirmais gājēju un velosipēdistu infrastruktūras posms, ko atklājam šogad. Patlaban tiek izbūvēti vēl seši posmi: divi pie Cēsīm, kā arī pie Ventspils, Lilastes, Daugavpils un Iecavas. Vietējie iedzīvotāji ir tie, kas pirmie novērtē šādus savienojumus, ierasti tos sākot lietot vēl pirms darbi pabeigti. Milzkalnē bija zināmi izaicinājumi ar satiksmes organizāciju, jo ceļš ir šaurs, tuvu mežs, dīķis: satiksmes dalībniekiem kādu brīdi vajadzēja sadzīvot ar neērtībām, taču tagad visi var izbaudīt ērto pārvietošanos ar kājām, velosipēdiem un citiem braucamrīkiem. Lai labi kalpo!” sacīja VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes loceklis Verners Akimovs.
“Man ir prieks kopā ar jums visiem atklāt šo infrastruktūru, ko daudzi ir gaidījuši desmit un pat 20 gadus. No malas varbūt liekas, ka šis objekts ir diezgan vienkāršs, bet tas bija interesants ar daudzajiem avotiem, reljefa un ģeoloģiskajām īpatnībām ar kurām mēs saskārāmies būvdarbu laikā. Objektā ir nostiprinātas nogāzes un ir izveidota drenāžas sistēma teju 900 metru garumā, kā arī izbūvēts apgaismojums, lai diennakts tumšajā laikā būtu ērta un droša pārvietošanās. Lai šis veloceļš kalpo ilgu laiku un savieno ne tikai Tukumu ar Milzkalni, bet arī cilvēkus,” norādīja SIA “Ceļu Būvnieks” valdes loceklis Dzintars Blumers.
“Šis ir ļoti ilgi gaidīts notikums un prieks par rezultātu, kas ir brīnišķīgs, paldies LVC par sadarbību. Lai mums visiem labi ripo, ” atzīmēja Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos Imants Valers. Savukārt Smārdes pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Zaļkalns uzsvēra: “Šis ir liels ieguldījums Milzkalnes ciema attīstībā. 2024. gadā mums bija tikšanās ar LVC pārstāvjiem, un toreiz viņi teica, ka 2025. gadā būvēs šo veloceļu. Tas ir noticis, neskatoties uz daudz un dažādiem izaicinājumiem. Vislielākais paldies LVC!”
Kā jau iepriekš minēts, gar valsts vietējā autoceļa Tukums–Milzkalne–Smārde–Slampe (V1446) (2,1–4,3 km) kreiso pusi (virzienā uz Milzkalni) ir izbūvēta vairāk nekā divus kilometrus gara, 2,5 metrus plata, apgaismota gājēju un velosipēdistu infrastruktūra ar asfaltbetona segumu. Darbi objektā sākās pagājušā gada augustā, kad izcirta kokus un krūmus, iztīrīja grāvjus, pārbūvēja ūdens novadi ceļa kreisajā pusē un sāngrāvjus, bet atsevišķās vietās arī drenāžas tīklus un caurtekas. Šogad izbūvēja pamata nesošo kārtu, asfaltbetona virskārtu, apgaismojumu, kā arī uzstādīja betona teknes, stiprināja nogāzes, veica apzaļumošanu. 51 kokam sakopts vainags.
Darbus veica SIA “Ceļu būvnieks” par līgumcenu 1 279 445,97 eiro (ar PVN), darbus finansē no valsts budžeta. Projekta autors ir AS “Ceļuprojekts”, būvuzraudzību nodrošina PA “BPU&IngWay”.
Turpmāk gājēju un velosipēdistu infrastruktūras uzturēšanas darbus nodrošinās Tukuma novada pašvaldība.
Būtiski, ka paralēli celiņa būvdarbiem SIA “Tukums ūdens” izbūvēja 3100 metrus garu ūdensvadu uz Milzkalni un 2500 metrus garu kanalizācijas spiedvadu no Milzkalnes uz Tukumu, kā arī kanalizācijas sūknētavu Milzkalnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. Vecās, savu laiku nokalpojušās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tika slēgtas, un visi ciema notekūdeņi tagad tiek novadīti uz Tukuma notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pārbūvēts arī ūdensvads Šlokenbekas ielā. Šobrīd daļa Milzkalnes iedzīvotāju turpina izmantot ūdeni no Milzkalnes ūdens sagatavošanas stacijas, savukārt daļa saņem dzeramo ūdeni no Tukuma ūdensapgādes sistēmas.
Avots: VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa
Fotogrāfs: Renārs Koris