Vasaras gardākais notikums tuvojas: izziņota Mālpils zemeņu svētku programma
11. jūlijā Mālpilī jau sesto reizi norisināsies Mālpils Zemeņu svētki. Šī gada svētku īpašā tēma ir “Roķīgā zemene”.
Lielās skatuves programmu piepildīs pašdarbības kolektīvi, rokgrupas, un Liepājas roka mākslinieki. Koncertā uzstāsies Uldis Marhilevičs, Igo, Antra Stafecka un Ralfs Eilands. Īpašu muzikālu pārsteigumu Zemeņu svētkiem sarūpējis mālpilietis Juris Kaukulis, pirmatskaņojot svētkiem veltītu dziesmu ar novadnieces Gunas Rozes vārdiem. Vakara programmā klausītājus priecēs arī grupas „Dzelzs vilks”, „Tumsa”, bet balles deju ritmos aicinās „Zelta kniede”. Visa vakara garumā par muzikālo atmosfēru rūpēsies DJ „Ballīšu zvērs”, bet vakaru vadīs liepājnieks ar roķīgu dvēseli – aktieris Mārtiņš Kalita.
Svētku diena iesāksies ar sporta aktivitātēm. Jau no plkst. 9.00 stadionā norisināsies futbola turnīrs sadarbībā ar sporta komentētāju žurnālistu Matīsu Timofejevu. Volejbola laukumā notiks sacensības „Ķer un servē bumbu” un turpat virves vilkšanas turnīrs. Savukārt no plkst.12.00 darbu sāks vērienīgais svētku tirgus, kas pulcēs vairāk nekā 200 mājražotāju, amatnieku, ēdinātāju un dažādu radošu pārsteigumu tirgotāju. Daudzi no dalībniekiem būs parūpējušies arī par īpašu zemeņu tematiku savos stendos, radot īstu svētku atmosfēru.
Viens no dienas krāšņākajiem notikumiem būs tradicionālais Zemeņu svētku gājiens posmā Sniedzes iela – Pils iela – Zemeņu iela. Tā dalībnieki jau gatavo roķīgus un radošus tērpus, kuros zemene satiksies ar rokmūzikas estētiku. Gājienā piedalīsies kolektīvi, uzņēmumi, ģimenes un draugu grupas, bet īpašu noskaņu radīs motociklisti, kuri palīdzēs ievadīt šī gada roķīgo svētku stāstu.
Pēcpusdienā uz Zemeņu lielās skatuves notiks modes skate „Zemenes uz mēles”, kuru krāsaino kostīmu parādi vērtēs un vadīs modes mākslinieks un nu jau radošs dārznieks Dāvids (Romans Dāvids Andrejevs). Būs iespēja aplūkot tērpus, ko radījuši mākslas virziena studenti, mājražotāji, šuvēji un skolēni. Uz lielās skatuves varēs izbaudīt bērnu un jauniešu programmu „Roķīgais trakums ar PERFAM”. Uzstāsies Mālpils Kultūras centra dejotāji kopā ar draugiem koncertā „Rokam pa vecam”.
Īpaši būs padomāts arī par ģimenēm ar bērniem. Radošajā pieturā darbosies dažādas meistardarbnīcas, mākslas un keramikas aktivitātes, būs iespēja izmēģināt koka spēles. “Sarunās Zemeņu dīvānā” izskanēs Mālpils kopienas stāsti. Pie svētku laukuma ikviens varēs izmantot īpašo “Foto kasti ar zemeni”, nofotografēties un uzreiz saņemt Zemeņu svētku foto. Lai šī un citas svētku ieceres tiktu realizētas, nozīmīga loma ir uzņēmumam “Mālpils ZemeNes”, kas šajos svētkos dāsni ļauj izbaudīt zemeņu garšu.
Svētku viesiem būs iespēja ne tikai baudīt koncertus, bet arī iepazīt Mālpili. Būs atvērta Skulmju dzimtas mājas ekspozīcija un konkrētos laikos notiks ekskursijas pa Mālpili, kur varēs ciemoties pie zemeņu audzētājiem “Mālpils zemeNES” “Mežmaļos” un “Augusta zemenēs”. Mālpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs apskatāma atgūtā Oto Skulmes altārglezna un izskanēs koncertprogramma ar Mālpils vokālo grupu „Vokālā bilance”.