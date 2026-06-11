Kaugeru sētas tuvumā iekārtota māja arī trušiem un aploks, kuru apdzīvo aita un kaza ar kazlēnu.
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Šodien 17:27
Truši, aita un kazlēns gaida ciemiņus Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā
Līdz ar vasaras sezonas sākumu Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs kļuvis vēl dzīvīgāks – Kaugeru sētas apkārtnē apmetušies jauni iemītnieki.
No 1. jūnija līdz 31. augustam muzeja Kaugeru sētas tuvumā iekārtota māja arī trušiem un aploks, kuru apdzīvo aita un kaza ar kazlēnu. Mājdzīvnieki ne tikai papildina raksturīgo Ziemeļkurzemes vēsturisko lauku sētas ainavu, bet arī rada prieku un atdzīvina muzeja vidi. Ir iespēja par nelieliem ziedojumiem pabarot trušus.
Dzīvnieki gaida savus apjūsmotājus katru dienu plkst. 10-18, izņemot pirmdienas, kad muzejs ir slēgts. Dzīvnieku uzturēšanos Piejūras brīvdabas muzejā nodrošina Mini Zoo “BUKI”. Mini Zoo “Buki” ir viens no Ventspils novada mini zoodārziem, kur ģimenes ar bērniem var aplūkot Latvijas lauku sētām raksturīgus dzīvniekus.