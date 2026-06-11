VIDEO: atkal avārija pie Slokas ielas - ceļu nesadala tramvajs un autobuss
Rīgā Slokas ielas un Kurzemes prospekta stūrī ceļu nav varējuši sadalīt 14. tramvajs un 37. autobuss, kā rezultātā tramvaja satiksme šobrīd tikusi pilnībā bloķēta.
"Ceļu satiksmes negadījuma dēļ pie Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojuma ir apturēta 5. un 14. maršruta tramvaju kustība abos virzienos, kā arī 1. maršruta tramvaju kustība virzienā uz Imantu," norāda "Rīgas Satiksme".
❗️Ceļu satiksmes negadījuma dēļ pie Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojuma ir apturēta 5. un 14. maršruta tramvaju kustība abos virzienos, kā arī 1. maršruta tramvaju kustība virzienā uz Imantu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) June 11, 2026
Kamēr Jauns.lv vēl gaida varasiestāžu komentārus par notikušā apstākļiem, vairāki iedzīvotāji pauduši sašutumu, ka divu dienu laikā šī jau ir otrā sadursme šajā lokācijā, kur iesaistīts tramvajs. Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā Slokas un Pulka ielas krustojumā notika ceļu satiksmes negadījums, kad vieglā automašīna ietriecās 14. maršruta tramvajā.
"Divas dienas, divi tramvaji jaunmodīgie minusā!" pauž Zigmārs. "Pirms dažām stundām tikai tika likvidētas iepriekšējās sadursmes sekas, un tagad - jau atkal jauna avārija!" norāda kāds cits. Bet vēl kāds jautri nosaka, ka zibens tomēr var iespert vienā vietā divas reizes pēc kārtas.