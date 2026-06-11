Tramps atkal draud Irānai, šoreiz arī ar naftas infrastruktūras kritiski svarīgās Hārkas salas atņemšanu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņojis, ka ASV bruņotie spēki veiks jaunus uzbrukumus Irānai un draudēja ieņemt Hārkas salu, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār šīs valsts naftas un gāzes tirgiem.
Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja, ka ASV bruņotie spēki šovakar dos Irānai spēcīgu triecienu. Viņš piebilda, ka ASV drīzumā sagrābs Hārkas salu, kas ir Irānas naftas rūpniecības galvenais centrs Persijas līcī, un citas naftas infrastruktūras objektus.
ASV prezidents arī kārtējo reizi apgalvoja, ka Irānas "jūras flote, gaisa spēki, radari, pretgaisa aizsardzība un visas pārējās aizsardzības formas, kā arī lielākā daļa tās uzbrukuma spēju, ir zudušas".
ASV un Irāna jau otro nakti pēc kārtas apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem, un ASV bruņotie spēki šodien paziņoja, ka ASV uzbrukumi bija vērsti pret militārās izlūkošanas objektiem, sakaru sistēmām un pretgaisa aizsardzības pozīcijām. Irāna atbildēja, uzbrūkot ASV gaisa bāzēm Bahreinā un Kuveitā.