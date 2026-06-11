Liepājā aicina nezāļu apkarošanai izvēlēties videi draudzīgas metodes
Liepājas pašvaldība aicina nezāļu apkarošanā atteikties no sāls un citiem ķīmiskiem līdzekļiem, izvēloties videi draudzīgas alternatīvas, kas nebojā bruģi, apstādījumus un nekaitē cilvēkiem un dzīvniekiem. Efektīvākie risinājumi ir manuāla ravēšana, regulāra bruģa kopšana un karstā ūdens vai termiskā apstrāde.
Pašvaldība ir saņēmusi jautājumus par to, vai pilsētā ir atļauta sāls vai citas ķīmiskas vielas nezāļu apkarošanai ēku piegulošajās publiskās teritorijās.
Nezāles starp bruģakmeņiem ir bieži sastopama problēma pagalmos, ietvēs un piebraucamajos ceļos. To apkarošanai nereti tiek izmantots sāls vai citi ķīmiskie līdzekļi, taču tie var bojāt bruģi, augsni un apstādījumus, kā arī radīt negatīvu ietekmi uz vidi. Lai gan normatīvie akti tieši neaizliedz ķīmisko vielu izmantošanu nezāļu apkarošanai uz bruģa vai publiskajās teritorijās, ieteicams izvēlēties videi draudzīgas un drošas metodes, kas nerada risku cilvēkiem, dzīvniekiem, infrastruktūrai un apkārtējai videi.
Vienkāršākais un videi draudzīgākais veids joprojām ir manuāla ravēšana, izmantojot speciālu nezāļu izvilcēju vai šauru kapli. Ieteicams ravēt pēc lietus, kad augsne ir mitra un nezāles vieglāk izraut ar visu sakni. Regulāra ravēšana novērš nezāļu izsēšanos un ilgtermiņā samazina to daudzumu.
Nezāļu izplatīšanos būtiski samazina arī regulāra bruģa kopšana – lapu un citu netīrumu savākšana, kā arī augsnes uzkrāšanās nepieļaušana starp bruģakmeņiem.
Pastāv arī citi videi mazāk kaitīgi nezāļu apkarošanas veidi, piemēram, karstā ūdens izmantošana. Verdošs ūdens efektīvi iznīcina nezāles, īpaši jaunās, bojājot to lapas un saknes. Tāpat nezāļu apkarošanai iespējams izmantot termisko apstrādi ar speciālu degli, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.
Kāpēc nevajadzētu izmantot sāli un ķīmiskos līdzekļus? Tie:
- apdraud mājdzīvniekus un bērnus;
- bojā infrastruktūru un apstādījumus;
- ilgtermiņā var nonākt augsnē un gruntsūdeņos un pasliktināt apkārtējās vides kvalitāti.
Atgādinām, ka nav tādas metodes, kas ļautu no nezālēm atbrīvoties uz visiem laikiem, jo to sēklas izplata vējš, putni un dzīvnieki.
Lai gan videi draudzīgas metodes dažkārt prasa vairāk laika un pūļu, aicinām ikvienu iedzīvotāju izvēlēties tieši šādus risinājumus. Tādējādi iespējams rūpēties par sakoptu vidi, vienlaikus nekaitējot cilvēkiem, dzīvniekiem, infrastruktūrai un dabai.