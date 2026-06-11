Vladislavs Potoročins (foto: Valsts policija)
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Šodien 21:03
Meklē pazudušo Vladislavu Potoročinu. Puika var būt agresīvs!
Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvalde meklē 2011. gadā dzimušo Vladislavu Potoročinu, kurš šī gada 10. jūnijā ap plkst. 10.30 izgāja no dzīvesvietas Vērmeļu ielā, Rīgā, un līdz šim nav atgriezies.
Vladislavs Potoročins (foto: Valsts policija)
Pazīmes: aptuveni 170 cm garš, tievs, īsi melni mati. Bija ģērbies pelēkā jakā, melnās biksēs, kājās melni apavi. Jaunietis var būt agresīvs, ir tieksme uz klaiņošanu.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!