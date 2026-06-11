Rīgas pašvaldība mudina iedzīvotājus negaisa laikā neapmeklēt parkus un atpūtas zonas
Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par ceturtdien gaidāmo negaisu, Rīgas pašvaldība mudina iedzīvotājus neapmeklēt parkus un atpūtas zonas, informēja pašvaldība.
Saskaņā ar meteorologu prognozēm Rīgā ceturtdien gaidāms bīstams pērkona negaiss un iespējama lielgraudu krusa. Lai sargātu sevi un tuviniekus, kā arī netraucētu glābējiem negaisa seku likvidēšanā, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neuzturēties ārpus telpām un īpaši atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukumu apmeklēšanas, jo var lūzt gan koki, gan to zari.
Negaisa seku likvidēšanu kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu veiks arī pašvaldības dienestu pārstāvji, atbrīvojot parku celiņus un citas teritorijas no kritušajiem kokiem, kā arī labojot bojājumus sabiedriskā transporta kontakttīkliem un veicot citas nepieciešamās darbības, piemēram, monitorējot ūdens līmeņa svārstības.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privātīpašumā esoša zemesgabala, pirms tā novākšanas obligāti ir jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam, informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu.
Ja koks vai liels zars ir nokritis daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā, sabiedriskās ēkas tuvumā vai konkrētās teritorijas pagalmā, tad iedzīvotājiem ir jāvēršas pie ēkas vai zemesgabala apsaimniekotāja. Savukārt zemesgabala vai ēkas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam pēc tam jāvēršas Pilsētas attīstības departamentā.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijā no dienvidiem ieradīsies ciklons, kas daudzviet atnesīs stipru lietu, prognozē sinoptiķi.