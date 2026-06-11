Pāvests apmeklēs Kanāriju salas, lai tiktos ar migrantiem
Romas pāvests Leons XIV ceturtdien ieradīsies Spānijai piederošajās Kanāriju salās, lai tiktos ar migrantiem, no kuriem daudzi tur ieradušies bīstamos jūras braucienos no Āfrikas.
Leons XIV ar šo vizīti piepilda sava priekšgājēja pāvesta Franciska vēlmi, kurš pirms gada nomira, nepaspējis doties plānotā braucienā uz Kanāriju salām.
Kanāriju salas 2024. gadā sasniedza vairāk nekā 46 000 migrantu, kas bija rekordskaits.
Pāvests vēlā priekšpusdienā ieradīsies Argineginas ostā Grankanārijas salā, kur viņš tiksies ar migrantiem un noliks ziedus, pieminot jūras braucienos bojāgājušos migrantus.
Saskaņā ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) datiem pērn aptuveni 1200 migrantu gāja bojā vai pazuda bez vēsts, mēģinot sasniegt Kanāriju salas.
Argineginas osta 2020. gadā ieguva "kauna piestātnes" reputāciju, kad tur vairāk nekā 3000 migrantu pavadīja naktis zem klajas debess vai pašdarinātā pajumtē.
Pāvesta vizītes mērķis ir "mainīt šo kauna piestātnes tēlu, kas bija humānās uzņemšanas sistēmas sliktas pārvaldības rezultāts, un pārvērst to par integrācijas piestātni," sacīja katoļu labdarības organizācijas "Caritas" ģenerālsekretāre Kanāriju salās Kaja Suaresa.
Leons pirmdien uzrunā Spānijas parlamentam aicināja izveidot "drošus un legālus ceļus" imigrācijai, kā arī sniegt migrantiem "cienīgu uzņemšanu un reālas iespējas integrācijai".
Pāvesta vizīte Spānijā notiek laikā, kad Spānijas premjera Pedro Sančesa sociālistu valdība ir sākusi legalizēt apmēram 500 000 nelegālo migrantu.
Leons XIV savu vizīti Spānijā sāka sestdien un tās gaitā ir apmeklējis Madridi un Barselonu. Viņa vizīte noslēgsies piektdien Tenerifes salā, kur viņš arī paredzējis apmeklēt migrantu centru.