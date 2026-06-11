Irāna raida raķetes un dronus uz ASV militārajiem objektiem reģionā
Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna ceturtdien raidīja raķetes un dronus uz Savienoto Valstu militārajiem objektiem reģionā.
Irānas mediji ziņoja, ka dronu mērķi Bahreinā bijuši ASV jūras spēku 5. flotes štābs un aviobāze. Nav ziņu, ka būtu nodarīti postījumi.
Kuveita uz laiku slēdza gaisa telpu civilajām lidmašīnām un pavēstīja, ka uzbrukumu, kura mēķis bija divas aviobāzes, atvairījusi pretgaisa aizsardzība.
Irānas Revolucionārā gvarde paziņoja, ka palaidusi ballistiskās raķetes uz ASV komandcentru Jordānijā.
Jau vēstīts, ka ASV Bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) sociālo mediju platformā "X" paziņoja, ka tās spēki plkst. 17.15 trešdien pēc Vašingtonas laika (plkst. 0.15 ceturtdien pēc Latvijas laika) "sāka papildu pašaizsardzības triecienus".
Irānas mediji, to vidū valsts ziņu aģentūra IRNA, ceturtdien ziņoja par sprādzieniem valsts dienvidos pie Hormuza šauruma. Sprādzieni bija dzirdami ostas pilsētā Bandarabasā, Kešmas salā, Minabas un Sirikas pilsētās.
Irānas ziņu avoti vēstīja par "ienaidnieka šāviņu" trāpījumiem Kešmas salā un Karganas un Sirikas pilsētās.
Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Tramps draudēja, ka ASV atsāks uzbrukumus Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa, un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbeigšanu.
Pirms tam Tramps trešdien paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konflikta atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt.