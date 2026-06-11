Dabasgāzes cena šajā apkures sezonā varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā
Dabasgāzes cena šajā apkures sezonā varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā līdz apkures sezonas beigām, norādīja AS "Latvenergo" pārstāvji.
Kompānijā minēja, ka dabasgāzes cenu ietekmē daudzi faktori, tādēļ pastāv dažādi viedokļi gan par to, kāda tā varētu būt, gan par to, vai izdevīgāk iegādāties dabasgāzi ir tagad vai tuvāk rudenim un ziemai.
Tomēr uzņēmuma pārstāvji norāda, ka karš Tuvajos Austrumos ir veicinājis dabasgāzes cenas pieaugumu TTF (Title Transfer Facility) biržā un, izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas par pagājušā gada ziemas cenām līdz apkures sezonas beigām.
Pārvaldot biznesa riskus, "Latvenergo" gan pērk, gan pārdod gāzi par aktuālo tirgus cenu, kas ir piesaistīta TTF biržas cenai, un fiksē iegādes cenu tikai tad, kad ir atrasts pircējs par atbilstošu cenu. Tādējādi visam apjomam, kas būs jāpiegādā klientiem par nolīgtu cenu, tiks nodrošināta gāze par atbilstošu cenu. Visam pārējam apjomam gan iegādes, gan pārdošanas cena būs atbilstoša tirgus līmenim.
Komentējot gāzes iegādi, "Latvenergo" norādīja, ka 2023. gadā ieguva tiesības veikt regulāras dabasgāzes piegādes "KN Energies" saspiestās dabasgāzes (CNG) terminālī ar apmēru sešas teravatstundas (TWh) gadā. Izmantojot Klaipēdas termināli, "Latvenergo" piegādes nodrošina pieprasījumu gan elektroenerģijas tirgū, gan nākamās 2026./2027. gada apkures sezonas piegādēm.
Izsludinot iepirkumus un izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu no piegādātājiem, "Latvenergo" nodrošina pietiekamu dabasgāzes daudzumu, izmantojot Klaipēdas termināli, lai nodrošinātu nepieciešamos dabasgāzes apmērus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai termocentrālēs (TEC), kā arī mazumtirdzniecībai.
Jau ziņots, ka "Latvenergo" koncerna apgrozījums 2025. gadā bija 1,566 miljardi eiro, bet koncerna peļņa bija 198,809 miljoni eiro. Koncerna māteskompānijas apgrozījums 2025. gadā bija 949,824 miljoni eiro, bet peļņa - 190,216 miljoni eiro.
"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. "Latvenergo" obligācijas kotē biržā "Nasdaq Riga".