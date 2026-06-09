"Latvenergo": darījums par "Tet" un LMT kapitāldaļu iegādi tiks noslēgts šī gada laikā
Darījums par AS "Tet" un SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) kapitāldaļu iegādi no uzņēmuma "Telia Company" tiks noslēgts šī gada laikā, norādīja AS "Latvenergo" pārstāvji.
Uzņēmumā skaidroja, ka darījuma sagatavošanas process turpinās.
"Kā zināms, tā apjoms ir liels, tādēļ atsevišķu posmu izpilde objektīvi prasa vairāk laika," pauda uzņēmumā, piebilstot, ka vienlaikus virzība notiek un pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem, kopējo procesu noslēdzot šī gada laikā.
Latvijas valsts radio un televīzijas centrā (LVRTC) norādīja, ka atbilstoši 2025. gada 17. jūlijā noslēgtajam saprašanās memorandam starp LVRTC, "Latvenergo" un "Telia Company" visas potenciālajā darījumā iesaistītās puses sadarbojas, secīgi īstenojot loģiskus un korektai darījuma norisei nepieciešamus soļus.
Gada sākumā tika noslēgts līgums ar konsultantiem, kas pašlaik vadošā konsultanta "J.P. Morgan" vadībā veic padziļinātu "Tet" un LMT izvertējumu "due diligence". Ņemot vērā būtiski plašāka un apjomīgāka dokumentācijas klāsta izstrādi un izpēti, nekā bija plānots pirms desmit mēnešiem, šie darbi joprojām turpinās.
Vienlaikus notiek darbs pie potenciālo ārvalstu investoru intereses apzināšanas, bet paralēli piesaistītie eksperti un visu iesaistīto pušu pārstāvji arī vērtē efektīvākos potenciālā darījuma struktūras scenārijus, kas būs pamats piedāvājumam investoriem. Būtiskākais ir attīstība, kas ļauj saglabāt abu uzņēmumu inženierzinātņu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) speciālistu darbību Latvijas labā. "Tet" un LMT ir valstij būtiski uzņēmumi, kuru infrastruktūras un zinātības potenciāls ir jāizmanto gan valsts attīstībai, gan organizāciju efektivitātes, gan iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
LVRTC norādīja, ka pēc "Tet" un LMT padziļinātā izvērtējuma noslēgšanas, darījuma scenāriju izstrādes pabeigšanas un investoru piesaistes būs iespējams prognozēt, kad varētu būt parakstīts dalībnieku līgums ar visiem īpašniekiem, stratēģisko investoru "Latvenergo" un atlasīto ārvalstu investoru.
Tāpat LVRTC pauda, ka ir saņemta padziļināta interese no vairākiem nopietniem investoriem. Ir noslēdzies pirmais posms par ieinteresēto investoru apzināšanu un sācies otrais posms ar konkrētām sarunām ar ārvalstu investoriem, kuriem ir padziļināta interese.
Uz jautājumu, vai potenciālais investors ir kāds "J.P. Morgan" fonds, LVRTC norādīja, ka atbilstoši profesionālajiem standartiem un konfidencialitātes līgumiem šādos augsta līmeņa darījumos informācija par potenciālajiem dalībniekiem netiek publiskota.
Gan LVRTC, gan "Latvenergo" potenciālais darījums ir investīciju lēmums nozarē, kas piedāvā sinerģijas potenciālu un iespēju būtiski plašāk attīstīt abu uzņēmumu potenciālu reģionāli. Tas ļaus gan LMT, gan "Tet" ieiet jaunā attīstības fāzē un kļūt par Baltijas vadošajiem IKT pakalpojumu sniedzējiem.
LVRTC redz, ka iespēja paplašināt LVRTC aktīvus IKT nozarē ļaus tam attīstīties, nodrošinot ieņēmumus, ko arī turpmāk varēs ieguldīt valsts infrastruktūras un tehnoloģisko platformu attīstībā. Potenciālais darījums arī ļautu palielināt LVRTC īpašumā jau esošo LMT daļu vērtību.
Iespējamajā darījumā tiek meklēts respektabls investors ar nevainojamu reputāciju, kas atbalsta LVRTC un "Latvenergo" vīziju. Starptautisks investors ir būtisks darījuma realizācijas priekšnoteikums - gan zināšanu, pieredzes un starptautiskā tvēruma nodrošināšanai uzņēmumu turpmākajā attīstībā, gan privātā kapitāla dalības nodrošināšanai, gan arī darījuma finansēšanai.
LMT un "Tet" daļu izpirkšanai no "Telia" izvēlēta finanšu un juridisko konsultantu komanda, kuras vadošais konsultants ir ASV bāzētais "J.P. Morgan".
Konsorcijā ietilpst "J.P. Morgan", "A&O Shearman" un "Walless", kā arī "Deloitte", "Tegos" un "Hardiman Telecommunications".
Līgumi ar konsultantiem noslēgti janvāra izskaņā.
"Latvenergo" norādīja, ka līguma summa ir atkarīga no sasniegtā rezultāta, kas nozīmē, ka piesaistītais konsultants ir ieinteresēts labā rezultātā. Konkrētus līguma nosacījumus nevar izpaust, jo tas ir komercnoslēpums.
Konsultantu uzdevums būs strukturēt "Tet" un LMT daļu iegādi, veikt investoru atlasi, organizēt darījuma noslēgšanu un kopā ar uzņēmumiem izstrādāt attīstības stratēģiju. Tāpat konsultanti īstenos "Tet" un LMT padziļinātu izpēti jeb "due diligence". Noslēdzot līgumu, konsultanti sākuši darbu, iepazīstoties ar abiem uzņēmumiem.
Konsultanti izvēlēti starp 16 pretendentiem trīs mēnešus ilgā starptautiskā atlases procesā. Pretendentus izvērtēja atbilstoši likumā noteiktajām drošības pārbaudēm.
Iepriekš tika prognozēts, ka darījums par LMT un "Tet" daļu izpirkšanu varētu būt noslēgts šogad jūlijā.
Ekonomikas ministrijā iepriekš norādīja, ka puses ir apņēmušās ievērot saskaņoto grafiku, kas paredz daļu pārdošanas līguma noslēgšanu šā gada jūlijā un darījuma pabeigšanu, kā arī papildu stratēģiskā investora piesaisti 2026. gada otrajā pusē.
"Telia" ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, "Latvenergo" un LVRTC par visu tai piederošo "Tet" un LMT akciju pārdošanu.
Pašlaik valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā pieder 51% "Tet" daļu, bet "Telia" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" - 49% "Tet" daļu. Savukārt LMT kapitālā kopumā 49% pieder "Telia" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", bet Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību pieder 23%, "Tet" - 23%, bet "Possessor" - 5%.
Pēc "Telia" piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes visām darījumā iesaistītajām pusēm - "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un stratēģiskajam investoram - varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām.