Atkal brīdina par iespējamo apdraudējumu gaisa telpā Latgalē
No plkst. 11.23 izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados, kā arī Rēzeknē, informēja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Attiecībā uz Krāslavas un Ludzas novadiem NBS aicina doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Ja tiek pamanīts zemu lidojošs vai aizdomīgs objekts, tad netuvoties tam, bet zvanīt 112.
Jau ziņots, ka pirmdienas rītā jau bija izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē.
Nedaudz vēlāk tika paziņots, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu.
Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni. Ap plkst. 10.30 NBS informēja, ka apdraudējums gaisa telpā bija beidzies.
Jau ziņots, ka 3. jūnijā brīdināja par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Alūksnes novadā. Toreiz aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji neguva apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvertais objekts būtu bezpilota lidaparāts.
Tāpat ziņots, maijā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Tie bija saistīti ar bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijā, turklāt daži droni arī nokrita un eksplodēja, bet virs Igaunijas NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs vienu dronu notrieca.