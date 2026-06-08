Ietaupīt laiku un simtiem tūkstošus eiro - SIA “AB Clausen Latvia” digitalizācijas stāsts
Vienā būvprojektā ietaupīt pat simtiem tūkstošus eiro – ar optimizētiem būvkonstrukciju aprēķiniem specializētā datorprogrammā tas ir iespējams, pārliecinājies inženieru birojs SIA “AB Clausen Latvia”. Par to, kā vēl būvinženieru darbu un izstrādāto būvprojektu kvalitāti palīdzējusi uzlabot digitalizācija, stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Artūrs Veiss.
Būvkonstrukciju projektēšanas birojs SIA “AB Clausen Latvia” dibināts pirms astoņiem gadiem – sākotnēji kā Dānijas uzņēmuma filiāle Latvijā, ko Artūrs Veiss radīja kopā ar dāņu kursabiedru. Gadu gaitā iegūtā pieredze ar skandināvu pasūtītājiem ļāvusi izvērtēt, kā Dānijā īstenoto projektu praksi ieviest vietējā tirgū. Šobrīd uzņēmums izaudzis līdz 11 ēku konstrukciju būvinženieru lielai komandai, kura pamatā veic būvju nesošo konstrukciju projektēšanu, kā arī tehnisko apsekošanu un detalizētas tehniskās izpētes, novērtējot konstrukciju nestspēju un nepieciešamos ieguldījumus, lai tās varētu turpmāk izmantot.
Pateicoties Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda līdzfinansējumam, SIA “AB Clausen Latvia” uzlabojusi ikdienas darbu ar digitāli advancētāku programmatūru būvkonstrukciju analīzei, projektēšanai un datu modelēšanai (BIM). Ieviesta programma “IDEA StatiCa”, kas paredzēta būvkonstrukciju mezglu aprēķiniem, kā arī BIM programma būvkonstrukciju aprēķiniem un 3D modeļu izstrādei RFEM no “Dlubal”.
Ar aprēķiniem uz baltas lapas vairs nepietiek
SIA “AB Clausen Latvia” stiprākā puse ir darbinieku kompetences. Inženieru birojā ir sadalītas specializācijas pa sfērām – kāds projektē tikai koka konstrukcijas, cits metāla un dzelzsbetona, vēl kāda lauciņš ir rekonstrukcijas un apsekošana. “Tas ļauj būt ekspertiem, iespējams, šaurākā sfērā, un varam klientam sniegt maksimāli labu rezultātu,” skaidro Artūrs Veiss. Tā kā pieprasījums pēc būvkonstrukciju projektiem arvien aug, arī savas jomas speciālistiem jādomā par veidiem, kā procesus padarīt ātrākus un ērtākus.
Digitalizācija būtībā inženieru birojam nav nekas svešs – Artūrs Veiss atceras, ka kā būvinženieris pirmos 3D modeļus veidojis jau 2009. gadā, tāpēc par to domāts jau no pirmās uzņēmuma dienas. Ar attīstītu un specifisku programmu palīdzību šobrīd būvinženieris var projektēt, ģenerēt un veiksmīgāk pārbaudīt aprēķinus – tas aizstāj milzīgu daļu manuālā darba, tomēr inženieris tāpat pārbauda programmas aprēķinus, jo primārā ir būvkonstrukciju drošība.
Ar “IDEA StatiCa” programmu būvinženieri var precīzāk aprēķināt būvkonstrukciju mezglus un kā materiāls izturēs dažādas slodzes un slodžu kombinācijas. Piemēram, projektā, kurā paredzēta saules paneļu uzstādīšana uz jumta, jāstiprina metāla kopnes, kurās ir režģoti elementi, ar īpašu metodi, veidojot “breketes”. “Ar vienkāršiem rokas aprēķiniem uz lapas to praktiski ir gandrīz neiespējami izdarīt,” skaidro Artūrs Veiss.
“Izmantojot “IDEA StatiCa” programmu, varam startēt daudz sarežģītākos projektos vai esošajos projektos sniegt optimālākus risinājumus,” – Artūrs Veiss, SIA “AB Clausen Latvia” valdes priekšsēdētājs un būvinženieris.
Savukārt ar RFEM programmu, ko būvkonstrukciju nozarē lieto arvien plašāk, uzņēmuma inženieri var izdarīt detalizētākus aprēķinus vispārējiem elementiem – kolonnām, sijām, pārsegumiem. “Programmā iespējams veikt detalizētas pārbaudes, un attiecīgi mēs varam veikt arī, piemēram, seismikas aprēķinus. Mēs varam veikt attiecīgi mājas konceptam precīzāku dimensionēšanu jeb izmēru izvēli, varam iedot detalizētākas aprēķinu atskaites ekspertīzei,” stāsta būvinženieris. Tas jau noderējis projekta izstrādē, kam bija nepieciešami zemestrīču slodzes aprēķini un ko paredzēts būvēt Apvienoto Arābu Emirātu teritorijā.
Palīdz ietaupīt būvinženieru laiku un klienta finanses
Būvkonstruktoru darbā lielākoties laiku prasa nevis sākotnējā būvprojekta izstrāde, bet gan izmaiņu un labojumu veikšana pēcāk. Tas ir arī viens no galvenajiem iemesliem, kas lika SIA “AB Clausen Latvia” sasparoties un izmantot Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) Atveseļošanas un noturības mehānisma digitalizācijas atbalsta programmas mazajiem, vidējiem un lielajiem uzņēmumiem iespējas. Ar ieviestajām datorprogrammām būvinženieriem projektos ir vieglāk veikt izmaiņas un aprēķinus, ja pēkšņi kāda no kolonnām būvprojektā jāpārvirza. Tas vairs neaizņem nedēļu ilgus aprēķinus, bet atrisināms ātrāk.
Dažu mēnešu gatavošanās, pieteikuma iesniegšana LIAA un līdzfinansējuma piešķiršana ļāvusi inženieru birojam arī palielināt kapacitāti – programmatūru licences ir izmaksas uzņēmumam, taču ar atbalstu ieviest mūsdienīgus risinājumus bijis krietni pateicīgāk biroja attīstībai. Tiklīdz līdzfinansējums apstiprināts, programmatūru instalēšana datoros un licenču piešķiršana darbiniekiem bijis vien dienas jautājums.
Digitalizācijas atbalsta programma ir arī milzu ieguvums inženieru biroja klientiem – projektu pasūtītājiem. Ar precīzākiem aprēķiniem iespējams optimizēt būvniecības materiālu resursus un netērēt neko lieki, vienlaikus samazinot arī kopējo projekta CO2 pēdu. Būvkonstrukcijas veido 30–40 % no būvkonstrukciju izmaksām. Mainot pieeju un konstruktīvo shēmu, miljonu vērtos projektos optimizācija ļauj ietaupīt pat simtiem tūkstošus.
“Mums ir bijis projekts, kur sākotnēji aprēķinām lielveikala tērauda konstrukciju apjomu uz 100–110 tonnām. Kad klients pauž, ka tas būs ļoti dārgi, piedāvājam optimizēt un izvietot balsta kolonnas. Tā samazinājām izmantojamo tērauda apjomu līdz 60 tonnām. Zinot, ka tērauds maksā 2000–3000 eiro tonnā, tas ir krietns ietaupījums. Kamēr līdz tam netiek, pasūtītājs būtu pārmaksājis,” – Artūrs Veiss, SIA “AB Clausen Latvia” valdes priekšsēdētājs un būvinženieris.
Optimizētu būvprojektēšanu uzņēmums jau piedāvā kā atsevišķu pakalpojumu. “Jā, projektēšana būs nedaudz dārgāka, taču piedāvājam projektēt ilgāk un detalizētāk, lai varam 20–30 % no tērauda apjoma samazināt,” stāsta Artūrs Veiss. Precīzi aprēķini pēc principa “nevis septiņas reizes nomēri, bet 27 un griez” ļaus arī veiksmīgāk būvprojektus īstenot bez pārrēķiniem projekta gaitā.
Digitalizācija noteikti veicina izaugsmi
To, ka digitalizācija un procesu automatizācija veicina uzņēmuma izaugsmi, SIA “AB Clausen Latvia” valdes priekšsēdētājs Artūrs Veiss redzējis kādreizējā mātesuzņēmumā Dānijā, kur septiņu gadu laikā kolektīvs no 30 inženieriem izaudzis līdz teju 150. Tas ļauj būt optimistiskākiem arī par savas komandas un apgrozījuma audzēšanu. “Pastāvīgi ieguldot līdzekļus, arī mēs varam uzlabot konkurētspēju,” viņš secina. Pie jau īstenotā Artūrs Veiss nedomā apstāties, tāpēc klāt nākuši jau nākamie mērķi. Uzņēmums pieņēmis darbā programmētāju, kas palīdzētu izveidot jaunus aprēķinu rīkus.
“Nākotnes mērķis ir iespējami automatizēt elementārās darbības un procesus, lai tie ir sakārtoti, nevis haotiski. Jo vienīgais, ko mēs varam nopelnīt vai zaudēt, ir laiks. Negribam, ka tērējam savus resursus liekām darbībām, procesiem vai trīs reizes pārbaudām to, ko jau ceturtais ir pārbaudījis,” – Artūrs Veiss, SIA “AB Clausen Latvia” valdes priekšsēdētājs un būvinženieris.
Latvijas uzņēmējiem ir pieejams plašs valsts un Eiropas Savienības finansēts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, kas apkopots vienotajā uzņēmēju portālā business.gov.lv un tā apakšvietnē liaa.business.gov.lv. Tur uzņēmumi var atrast informāciju par dažādām programmām – no finansējuma inovāciju un jaunu produktu attīstībai, eksporta veicināšanas un starptautiskās sadarbības iespējām līdz grantiem uzņēmumu digitalizācijai, tehnoloģiju ieviešanai un produktivitātes paaugstināšanai.
Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (NextGenerationEU) Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam budžeta līdzekļiem. Raksta tapšana finansēta ar Atveseļošanas fonda atbalstu, un paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.